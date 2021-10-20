Arapsaçı otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Arapsaçı otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Arapsaçı otu, iki yıllık bitki gurubunda yer alır. Akdeniz ve Yakın Doğu bölümlerinde sıklıkla görülür. Ancak sadece bu bölgelerle sınırlı değildir. Sağlık açısından doğru kullanımında çok sayıda faydaya sahiptir.

Arapsaçı Otu Nedir?

Arapsaçı otu, maydanozgiller familyasında yer alan bitki türüdür. Rezene familyasından olan arapsaçı otu, iki metre uzunluğa kadar ulaşabilmektedir. Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde ve Uzak Doğu'da yetişebilen Arapsaçı otu, geçmişten bugüne sürekli kullanılmıştır. Alternatif tıbbın vazgeçilmez bitkileri arasında yer alan bitki türü, uzmanlara danışıldıktan sonra tüketilmelidir.

Arapsaçı Otu Ne İşe Yarar?

Arapsaçı otu insan vücudu için çok sayıda etkiye sahiptir. Kas bölgelerinde hasar giderme, yorgunluk giderici özelliğiyle sıkça tercih edilir. Mide asidinin azaltılmasında faydalara sahip olan Arapsaçı otu, rezene gibi anne sütü arttırıcıdır. Arapsaçı otunun anne sütünü arttırdığı ifade edilir, ancak emziren ve hamile olan annelerin kullanım öncesi uzmanlara danışması gerekir.

Arapsaçı Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Arapsaçı otunun yaygın olarak yetiştiği yerler Akdeniz ve Uzak Doğu bölgeleridir. Dünyanın her yerinde yetişme özelliği olan bu bitki türü, ılıman iklimin olduğu çoğu yerde bulunur.

Arapsaçı Otu Hangi Mevsimde Olur?

Arapsaçı otu, sonbahardan başlayarak yaz aylarına kadar devam eden bir döneme kadar yetişebiliyor. Bu süreler arasında yeşil kalabilen Arapsaçı otu sonrasında sararıyor.

Arap Saçı Otunun Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Arap saçı otu gerekli mevsim şartları sağlandığında yetiştirilebilir. Hassas olan bu bitkinin yetiştirilmesinde birçok konuda dikkat etmek gerekir.

Arapsaçı Otu Nasıl Kullanılır?

Arapsaçı otunun kullanım şekilleri farklılık gösterebiliyor. En çok tercih edilen kullanım şekli, yapraklarının kurutulup çay haline getirilmesidir. Bunun yanında kökleri doğranıp turşu yapılı kullanılabilir. Salatalarda veya sebze ağırlıklı yiyeceklere sonradan ilave edilerek kullanılabilir. Ayrıca sebze kavurması haline getirilip tüketilmesinin mümkün olabileceği ifade ediliyor.

Arapsaçı Otunun Kullanımı

Arapsaçı otu, çay şeklinde kullanılabilir. Yaprakları kurutulduktan sonra toz haline getirilerek salatların içeriğinde kullanılabilir.

Arapsaçı Otu Faydaları Nelerdir?

Arap saçı otu, hazmın kolaylaşmasını destekliyor. Sindirim sisteminin düzenlenmesinde destek sunuyor.

İçerisindeki A vitamini sayesinde görme yetisinin artırılmasına yardımcı oluyor.

Öksürük kesici özelliği olduğu belirtiliyor.

Arap saçı otunun solunum yollarını rahatlattığı söylenebilir.

Vücudun farklı bölgelerinde yer alan zararlı bakterilerin yok edilmesine destek verir.

Mide, bağırsak, boğaz veya diğer bölgelerde bulunan iltihabın temizlenmesinde Arapsaçı otunun etkisi olduğu söylenebilir.

Kronik uykusuzluk sorunu yaşayan bireylerde uyku sorununu giderebilir. Daha rahat bir uykunun yanı sıra, stres azaltıcı ve depresyon etkisi azaltıcı etkileri bulunur.

Arapsaçı Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Arapsaçı otu vücudun hemen her bölgesinde birçok yarara sahiptir. Özellikle farklı alanlarda pek çok hastalığa iyi geldiği söylenebilir.

Arapsaçı Otunun Zararları Var mıdır?

Tüm bitkilerde olduğu gibi Arapsaçı otunun dikkatle kullanılması gerekir. Diğer bitkilere nispeten daha az yan etkilere sahip olsa bile kullanım öncesi dikkatli olmak gerekir. Mide bulantısı, nadir halsizlik durumları aşırı kullanımdan dolayı çıkabilir.

Arapsaçı Otu Nerede Satılır?

Arapsaçı otu bitki satışı yapan dükkanlarda bulunur. Aktarlarda kolaylıkla bulunan bitkiyi internet üzerinden temin edebilirsiniz. Bitkiyi temin ederken, aldığınız yerin güvenli olduğuna dikkat etmeniz gerekir.