Aralıklı Oruç Diyetinde Başarıyı Artıracak Tüyolar

Bazı uzmanlar aralıklı orucun metabolizmayı yavaşlattığını söylese de Chicago'daki Illinois Üniversitesi'nde 12 yıldır aralıklı oruç hakkında çalışmaları olan beslenme profesörü Krista Varady, aralıklı orucun yeme bozukluklarına veya metabolizma yavaşlatmasına da yol açmadığını belirtti.



Varady, aralıklı oruçta ilk beş günün oldukça zor olduğunu, ancak vücudun bu tür beslenme düzenine alıştığında, aslında gerçekten kolaylaştığını belirtti.



Peki, aralıklı oruçta başarı şansınızı nasıl artırabilirsiniz?



Öncelikle kesinlikle diyete başlamadan önce daima doktorunuza danışın.



Varady; aralıklı orucun tip 1 diyabetli insanlar, hamile kadınlar ve emziren kadınlar da dahil olmak üzere herkes için uygulanabilir olmadığını belirtti. Tıkınırcasına yeme bozukluğu olan insanların aşırı yeme eğilimi göstereceklerini, bu nedenle bu tür bir diyetin onlar için uygun olmayacağını da söyledi.



1. Aralıklı oruç sırasında açlığımı nasıl bastırabilirim ?



Fındık, badem, meyve ve sebze gibi yüksek lifli yiyecekler ve et, balık, soya peyniri gibi yüksek proteinli yiyecekler yiyin.



Çok su için. İnsanlar gerçekten susadıklarında aç olduklarını düşünür.



Sade kahve, çay, tarçın veya meyan kökü bitki çaylarını için. Bu içecekler iştah baskılayıcı etkilere sahiptir.



2. Ne zaman egzersiz yapmalıyım?



Varady ve meslektaşları, diyet yapanların aslında oruç günlerinde daha enerjik hissettiklerini bildirdi. Bu nedenle, yemekten önce egzersiz yapın. Çünkü antrenmandan sonrası acıkır ve hiçbir şey yiyemezseniz plana sadık kalmakta zorlanabilirsiniz.



3. Kahvaltıyı atlamak uygun mu?



Varady bu soruya evet diyor.



Nitekim, 2015 yılında yapılan bir araştırma, kahvaltının kilo kaybı için elzem bir öğün olmayacağını ortaya çıkardı.



Obezite ve beslenme araştırmacısı David Allison tarafından yapılan bir başka analiz, kahvaltı yapmak ve kilo kaybı veya kahvaltı ve kilo alımı arasında kesin bir bağlantıyı destekleyen bilimsel veriler olmadığını buldu.



4. Oruç sırasında düşük enerji veya düşük odaklanma duygularıyla nasıl mücadele edebilirim?



Sade kahve içmeyi deneyin: Konsantrasyon ve enerjiyi artırmaya yardımcı olur ve içinde neredeyse hiç kalori yoktur.



Derin bir nefes alın ve kendinize bir mola verin: Farkındalık ve biraz meditasyon, oruç döneminde kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olmak için iyi olabilir.