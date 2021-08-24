Aralık Hangi Burç? Aralık Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri

Aralık ayı içerisinde doğan birçok kişi hangi burç içerisinde olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Tabii sadece öğrenmekle kalmıyor aynı zamanda burcunun özelliklerini de merak ediyor. Zira bir burcun özellikleri kişinin karakteristik yapısı ile beraber davranışları üzerindeki durumu da gösterebilmektedir.

Aralık Hangi Burç?

Aralık ayında doğan kişiler yay burcu içerisinde yer alır. Daha çok 1 Aralık ile 21 Aralık arasında görülmektedir. Genel olarak girişimci ve aktif bir yapıya sahip olan yay burçları, birçok önemli karakteristik etki ortaya çıkarmaktadırlar. Tabii 1 Aralık ile 21 Aralık arasında doğan kişilerin doğmuş olduğu güne bağlı olarak da değişik özellikleri ön plana çıkmaktadır.

Aralık Ayında Doğanların Burcu

Aralık ayında doğanların burcu yay burcu olarak öne çıkıyor. Yay burçları ise 23 Kasımdan başlamak suretiyle 21 aralığa kadar devam etmektedir. Yani hem kasım ayını hem de aralık ayını ele alan yay burçları, bu günler içerisinde doğumları ile kendi karakteristik birtakım özellikleri öğrenmeye çalışmaktadır. Daha çok kendine has özellikleri bulunan yay burcunda doğan kişiler için, birçok değişik karakteristik unsur ön plana çıkmaktadır. Böylesi karakteristik özellikler 23 Kasım ile beraber 21 Aralığa kadar doğan kişilerde farklı biçimlerde ortaya çıkabilir.

Aralık Ayında Doğanların Burç Özellikleri

Aralık ayı itibariyle yay burcunda doğan kişiler genelde girişimci ve aktif insanlar olarak öne çıkarlar. Özellikle pozitif enerjileri ile beraber çevresine neşe katan insanlar olarak da bilinirler. Felsefeyi olan ilgileri ile beraber hayata bakış açıları diğer burçlara göre değişkenlik gösterir. Aynı zamanda özgür bir yapıya sahip insanlar olarak da öne çıkarlar.

Kendi kararlarını özgür bir şekilde verirler ve mantıklı gördükleri takdirde bunları uygularlar. Özgürlüklerine fazlasıyla düşkün oldukları için yapılan baskıyı pek de hoş davranmazlar. Yani yapılan baskıdan çok fazla hoşlanmazlar.

Genel olarak yay burcuna doğan kişiler güler yüzlü, eğlenceli ve sevecen insanlardır. Aynı zamanda meraklı olmaları sebebi ile araştırmacı bir kişiliğe sahip olduklarını eklemek gerekir. Öğrenme istek ve arzuları ile beraber aynı zamanda pek çok konuyu sorgulama yapılarına sahiptirler. Bu yüzden herhangi bir konu üzerinden yanlış ya da doğruyu etkin bir şekilde ortaya çıkarma potansiyelleri bulunur.