Aragonit Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Aragonit Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Aragonit Taşı Faydaları Ve Özellikleri

Aragonit sert ve dayanıklı bir kayaç gibi görünse de mohs sertlik skalasına göre derecesi ise, 3,5 - 4’tür. Bu nedenle de çok kolay bir şekilde zedelenip hasar görebilir. Bu nedenle takı olarak kullanılacaksa da çok dikkatli olunması gerekir.

Argonit Taşı Nedir?

Türkiye’de Toros Dağları’ndan çıkarılan aragonit taşı, genellikle takı yapımında kullanılır. Aragonit taşı doğada, sarı, kahverengi, yeşil, mavi, altın sarısı ve beyaz renklerde bulunur. Yapısı bakımından ise oldukça kırılgan ve işlenmesi zor bir taştır. Aragonit taşı, yaklaşık olarak 2,7 milyar yaşındadır.

Aragonit Taşı Ne İşe Yarar?

Aragonit taşının en önemli ve en güçlü faydaları kişisel gelişim üzerine 60 farklı iyileştirici gücünün olmasıdır. Disiplin eksikliği, konsantrasyon bozuklukları karşısında oldukça etkili bir taş olan aragonit, duygusal olarak bedeni dengede tutmaya yardımcı olur. Aragonit taşının özellikleri arasında ise; insana fiziksel ve psikolojik etkileri olmasıdır. Aynı zamanda aragonit taşının ateş düşürücü etkisi de vardır. Aşırı sinirliliği, iltihabı ve gerilimleri önemli ölçüde azaltır. Aşırı yorgunluk hisseden kişilere canlılık hissi verir. Aragonit taşı, kişinin enerjisini önemli ölçüde arttırır.

Aragonit Taşı Nasıl Anlaşılır ve Kullanılır?

Aragonit taşı, kırılgan bir yapıya sahiptir. Hem takı ve aksesuar olarak hem de tesbih, bileklik olarak kullanılabiliyor. Aragonit taşı, yapısı itibari ile kalsiyum karbonat alaşımından meydana gelir. Aragonit, aslında beyaz ve renksiz bir görünüme sahiptir. Aynı zamanda gri, sarımsı, mavi, yeşil, mavimsi yeşil, menekşe moru, kırmızı, kahverengi gibi renklerde de aragonit taşlar bulunur.

Aragonit taşı, beyaz kabarcıklı bir görünüme sahip olsa da, Aragonit kristalleri ikizlenme, iğnemsi ya da levha şeklinde de olabilirler. Genellikle de yeryüzüne yakın ve düşük sıcaklığı olan yataklarda yer alırlar.

Aragonit Taşı Faydaları ve Özellikleri

Aragonit taşının en önemli faydalarından birisi, kemik hastalıklarına karşı çok etkili bir taş olmasıdır.

Argonit taşı, kırılan kemiklerin iyileşme süresini kısaltır. Kas ve sinir spazmlarında da oldukça etkilidir.

Bu taşı, kullanan kişilerin romatizma ve eklem ağrılarına çok iyi gelir.

Ateş düşürücü özelliği bulunur.

İnsanların gerilimlerini ve sinirliliğini önemli ölçüde azaltır.

Vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

Saç dökülmelerine karşı da tedavi edici etkisi vardır.

Aynı zamanda da soğuk algınlığına karşı iyileştirici bir özelliğe sahiptir.

Kişilerin yorgunluk hissini ortadan kaldırır ve önemli ölçüde enerji verir.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren aragonit taşı, hastalıklara karşı vücudu korur ve daha dirençli hale getirir.

Kişilerin kalsiyum dengesini korumaya yardımcı olur.

Aragonit taşı, kişinin iletişim duygusunu da önemli ölçüde güçlendirir.

Yanıkların ve yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Özellikle de antibiyotik ve diğer ilaçların vücutta ortaya çıkarabileceği yan etkileri ve alerjik reaksiyonları en aza indirmeyi sağlar.

Arganit taşının içinde bulunan kalsiyum ve karbonat bileşimleri nedeni ile taşı vücudunda taşıyan kişilere de huzur ve mutluluk hissi verir.

Aragonit taşı, diyet yapan kişilere önemli ölçüde tokluk hissi verir ve kilo vermelerine yardımcı olur.

Bilgisayar, cep telefonu gibi radyasyon yayan araçlara karşı belli bir oranda koruma sağlar.

Aragonit taşının, parada, sevgide ve zamanda bolluk sağladığı düşünülür.

İlaç tedavisine ek olarak, sürekli vücutta taşınırsa ağrı ve sızıların azalmasına sağlar.