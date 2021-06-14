Arabası Temiz, Bahçesi Mis Gibi İse, Babanızdan Mutlusu Yok Demektir!

Bahçesine, arabasına, hobilerine düşkün babalarınız için Kärcher, Babalar Günü’ne özel Haziran ayı boyunca sürecek kampanyası çerçevesinde seçili basınçlı yıkama makineleri ile bahçe ürünlerinde yüzde 20’ye varan fiyat avantajı sunuyor. Kärcher, online alışveriş sitesi www.karcher.com.tr’den seçeceğiniz ürünlerini tek tıkla evlerinize kadar teslim ederken, 30 gün koşulsuz iade, ücretsiz kargo ve vade farksız 9 taksit imkanı da tanıyor.

Babalar Günü’nde babasını alışılmışın dışında bir hediye ile mutlu etmek isteyenler için en doğru adres Kärcher olacak. Babalar için hobileri bir yana dünya bir yana. Durum böyle olunca en önemli ilgi alanlarının başında arabalar ve bahçeler geliyor.

Babanız eşsiz konforun keyfini yaşasın

Bahçesine, arabasına, hobilerine düşkün babalarınız için Kärcher, Babalar Günü’ne özel Haziran ayı boyunca sürecek kampanyası çerçevesinde belirlenen basınçlı yıkama makineleri ile bahçe ürünlerinde yüzde 20’ye varan fiyat avantajı sunuyor. Akülü çim biçme makinelerinden çit düzelticilere, yaprak üfleyicilerden testereye kadar babanızın hayalindeki bahçesine kavuşmasını sağlayacak her şey Kärcher’da sizi bekliyor.

Kärcher’in üstün temizlik teknolojisine sahip basınçlı yıkama makineleri ise arabasına ve bahçesine düşkün babaların en büyük yardımcısı olurken, keyifli zaman geçirmelerini de sağlıyor. Üstelik kullanım kolaylığı ile eşsiz bir konfor da sunan Kärcher ürünleri babanızın vazgeçemeyecekleri arasında yer alırken, size de onu mutlu etmenin keyfini yaşayamak kalacak. Kärcher, online alışveriş sitesi www.karcher.com.tr’den seçeceğiniz ürünlerini tek tıkla evlerinize kadar teslim ederken, 30 gün koşulsuz iade, ücretsiz kargo ve vade farksız 9 taksit imkanı da tanıyor.