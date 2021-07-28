Apatit Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Apatit Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Apatit Taşı Faydaları Ve Özellikleri

Apatit taşı; fosfat grubundaki bileşenleri bolca içeren doğal taş olarak belirtilmektedir. Beri gruba ait taşlar ile karıştırılmasından ötürü, ismini de bu karışıklığın basit olmasından almıştır. Başka taşlar ile benzerliğini ilk fark edenler Yunanlılardır. Bu yüzden taşın ismini Yunanlılar vermiştir. Apatit taşının manası; Yunancada aldatmak sözcüğünden gelmektedir.

Apatit Taşı Nedir?

Apatit taşı; bireyin amaçlarına ulaşmasında yardımcı olur. Bununla beraber bu taş bireyin; karışıklık, ilgisizlik, öfke gibi duygularının kesinleşmesinde yardımcı olduğu bilinen kuvvetli bir taştır. Apatit taşı ismini aldatmak anlamına gelen Yunanca sözcükten almıştır.

Apatit Taşı Ne İşe Yarar?

Apatit taşının işe yaradığı konular;

- Kas yapısını kuvvetlendirir.

- Apatit taşı; ilham taşıdır.

- Özgüveni arttır ve kişisel gelişime olumlu etkide bulunur.

- Apatit taşı; kavrama ve öğrenme yeteneğini arttırır. İlham kaynaklarını geliştirip yaratıcılık yeteneği vermektedir.

- Çalışma şevkini arttırır. İsteklere ulaşmayı sağlar. Zihin açıklığı verir.

- Mantık gücünü, beden dayanıklılığını arttırır.

- Koordinasyon becerisini arttırır.

- Stresi giderir.

Apatit Taşı Nerelerde Bulunur?

Apatit taşı; Brezilya, Hindistan, Meksika, Madagaskar, Kanada ülkelerinde üretilmektedir. Doğu Afrika'da, Tanzanya ve Kenya'da büyük boylarda fakat ender görülen apatit taşı da bulunmaktadır.

Apatit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Apatit taşının sahtesi genel olarak ele alındığı zaman görünüşünden anlaşılmaktadır. Bu biçimde anlaşılmıyor ise birkaç kolay yöntem ile anlaşılabilir. Apatit taşı ve pek çok taş; sektörde imitasyon ürünler şeklinde satılmaktadır. Bu ürünler genel olarak ucuz taşların boyanarak yapılmasıyla satılmaktadır.

Bu ürünlerin dış boyları genellikle değerli taşın renginde olup, iç bölümleri kendi rengini yansıtmaktadır. Bu tür ürünlere dışarıdan bakmak ile orijinal olup olmadığı pek anlaşılmaz. Bu yüzden ufak bir taşı kırıp içerisine bakmak, kolye ve tespih gibi ürünlerin tek boncuğunu kırmak yeterli olacaktır. Bu şekilde apatit taşının gerçek olup olmadığı anlaşılacaktır.

Apatit Taşı Nasıl Kullanılır?

Apatit taşı; ham bir şekilde kullanılmasının yanı sıra; bileklik, kolye, yüzük veya tespih olarak kullanılabilmektedir.

Apatit Taşı Faydaları Nedir?

Apatit taşı faydaları;

- Kullanan bireyin motivasyonunu çoğaltır.

- Yaratıcılık yeteneklerini destekler.

- Beden ve ruh arasındaki enerji akışını temizler. Bu sayede inançları ve fikirler kolayca dile getirilir.

- Öz farkındalığın artmasına destek olur.

- Üzüntü, öfke gibi duygusal yorgunluğa neden olan durumların etkilerini kolayca atmayı sağlamaktadır.

Apatit Taşı Özellikleri Nelerdir?

Apatit taşının özellikleri;

- Zihin taşı şeklinde de bilinir.

- Apatit taşı; Macaristan, Tunus, Brezilya, Mısır, ABD, İsrail, Almanya, Avusturya, Portekiz, Rusya gibi ülkelerde çıkarılmaktadır.

- Apatit taşının oluşumu, volkanik kayaçlara dayanır.

- Gırtlak ve üçüncü göz çakraları ile uyumludur.

- Apatit taşı, fosfatlar grubunda yer alır.

- Apatit taşı genellikle kristal bir yapıda olup, şekilsiz bir taşa benzer.

Apatit Taşı Kolye, Tespih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir mi?

Evet kullanılabilir. Apatit taşından yapılan pek çok yüzük, tespih ve kolye gibi takılar bulunmaktadır.

Apatit Taşı Temizliği ve Bakımı

Apatit taşının temizliği ve bakımı; su altında 5 dakika boyunca yıkanarak ya da sirkeli, tuzlu suyun içerisinde 10 dakika bekletilerek yapılmaktadır. Bunun dışında apatit taşının temizliği toprakta ve güneşte 1 gün süre ile bekletilip yapılmaktadır.