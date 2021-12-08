Antrikot kaç kalori? 100 gram antrikot besin değerleri ve kalorisi...
"İnsanlar yemekte tükettikleri yiyeceklerin kaç kalori ettiğini bilmek istemektedir. Sporcular veya diyet yapan insanlar için kalori hesabı oldukça önemlidir. Bu yiyeceklerden bir tanesi de antrikottur. Antrikot kaç kaloridir? Izgara Antrikot kaç kaloridir? Antrikotun besin değerleri kaçtır? Sizler için antrikotun kaç kalori olduğunu ve besin değerlerini detayları ile derledik."
Antrikotun kalorisi yapılma şekline göre değişkenlik gösterebilmektedir.
İnce 1 dilim yani 100 gram antrikot ortalama olarak 228 kalori etmektedir. Orta kalınlıktaki 1 dilim yani 150 gram antrikot 342 kalori etmektedir. Antrikotun içinde karbonhidrat bulunmamaktadır. Antrikotun içinde %43 protein bulunmaktadır. Antirikotun içinde %57’si yağ içermektedir. Antrikot sağlıklı bir yiyecek olsa da içinde kolesterol bulundurduğu için sıklıkla tüketilmesi önerilmemektedir.
Izgara Antrikot Kaç Kalori?
Orta kalınlıktaki 1 dilim yani 150 gram ızgara antrikot 273 kalori etmektedir. Izgara antrikotun 100 gramı 182 kalori içermektedir. Izgara antrikotun içinde %1 karbonhidrat bulunmaktadır. Izgara antrikotun içinde %43 protein bulunmaktadır. Izgara antirikotun içinde %56 yağ bulunmaktadır. Izgara Antrikot kolestrol içerdiği için sık tüketilmesi önerilmemektedir.