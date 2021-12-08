Antrikot kaç kalori? 100 gram antrikot besin değerleri ve kalorisi...

Antrikotun kalorisi yapılma şekline göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Antrikot Kaç Kalori?

İnce 1 dilim yani 100 gram antrikot ortalama olarak 228 kalori etmektedir. Orta kalınlıktaki 1 dilim yani 150 gram antrikot 342 kalori etmektedir. Antrikotun içinde karbonhidrat bulunmamaktadır. Antrikotun içinde %43 protein bulunmaktadır. Antirikotun içinde %57’si yağ içermektedir. Antrikot sağlıklı bir yiyecek olsa da içinde kolesterol bulundurduğu için sıklıkla tüketilmesi önerilmemektedir.

Izgara Antrikot Kaç Kalori?

Orta kalınlıktaki 1 dilim yani 150 gram ızgara antrikot 273 kalori etmektedir. Izgara antrikotun 100 gramı 182 kalori içermektedir. Izgara antrikotun içinde %1 karbonhidrat bulunmaktadır. Izgara antrikotun içinde %43 protein bulunmaktadır. Izgara antirikotun içinde %56 yağ bulunmaktadır. Izgara Antrikot kolestrol içerdiği için sık tüketilmesi önerilmemektedir.