Antonio Banderas Koronavirüse Yakalandığını Açıkladı!
"Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Antonio Banderas, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu."
Efsane aktör Antonio Banderas, 10 Ağustos doğum gününde hayranlarını üzen bir haber verdi. Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait fotoğrafını paylaşan usta oyuncu, "Bugün, 10 Ağustos, koronavirüsten kaynaklanan Kovid-19 hastalığının testinin pozitif çıkmasının ardından 60. doğum günümü karantinadan sonra kutlamak zorunda olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum” sözleriyle koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Kendini kötü hissetmediğini de sözlerine ekleyen Antonio Banderas, "Kendimi nispeten iyi bulduğumu eklemeliyim. Sadece her zamankinden biraz daha yorgunum. Gezegendeki pek çok kişiyi etkileyen bulaşıcı sürecin üstesinden gelmeme yardımcı olacağını umduğum tıbbi talimatları uygulayarak en kısa sürede iyileşeceğimden eminim" ifadelerini kullandı.
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Un saludo a todos. Quiero hacer público que hoy, 10 de Agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus. Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta. Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión. Un fuerte abrazo a todos. Antonio Banderas.