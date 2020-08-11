Antonio Banderas Koronavirüse Yakalandığını Açıkladı!

Efsane aktör Antonio Banderas, 10 Ağustos doğum gününde hayranlarını üzen bir haber verdi. Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait fotoğrafını paylaşan usta oyuncu, "Bugün, 10 Ağustos, koronavirüsten kaynaklanan Kovid-19 hastalığının testinin pozitif çıkmasının ardından 60. doğum günümü karantinadan sonra kutlamak zorunda olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum” sözleriyle koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Kendini kötü hissetmediğini de sözlerine ekleyen Antonio Banderas, "Kendimi nispeten iyi bulduğumu eklemeliyim. Sadece her zamankinden biraz daha yorgunum. Gezegendeki pek çok kişiyi etkileyen bulaşıcı sürecin üstesinden gelmeme yardımcı olacağını umduğum tıbbi talimatları uygulayarak en kısa sürede iyileşeceğimden eminim" ifadelerini kullandı.