Antioksidan deposu avokado yağının cilde faydaları

Bu gelecek vadeden yağ, cildinizin görünümü ve sağlığı için harikalar yaratabilir.

Avokado yağı, cilde yaşlanma karşıtı faydalar sağlayan anti-inflamatuar özellikler ve antioksidanlar içerir, pürüzsüz ve yumuşak kalmasına yardımcı olur. Bu bileşenler ayrıca cildinizin elastikiyetini korumaya yardımcı olurken cildinizi nemlendirir.

Yapılan araştırmalar avokado yağının yaraları iyileştirmeye yardımcı olabileceğini de buldu. Zengin linoleik asit, oleik asit ve diğer tekli doymamış yağ asitleri cilt yaralanmalarının daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Avokado yağı cildinizi hasardan korur

Avokado yağı, güçlü antienflamatuvar özellikleriyle cildi hücrelere zarar veren serbest radikallerden korumaya da yardımcı olur. Ve bu antienflamatuvarlar sayesinde egzama, akne, seboreik dermatit ve sedef hastalığı gibi daha ciddi cilt rahatsızlıklarına yardımcı olmak için avokado yağı kullanılır.

Kaşıntılı, iltihaplı bir cildiniz varsa, bu yağ aradığınız ürün olabilir. Bu nedenle, cilt bakımı rutininize eklemek için kolay, etkili yeni bir ürün arıyorsanız avokado yağı doğru bir seçim olacaktır.

Maskeler, serumlar ve balsamlar dahil olmak üzere avokado yağı içeren bakım ürünlerini araştırın.

Ayrıca evde kendiniz de avokado yağıyla bakım yapabilirsiniz. Yüzünüze birkaç damla sürün ve masaj yapın veya en sevdiğiniz losyonla birleştirin.