Antep Fıstığı Nasıl Yetişir? Antep Fıstığı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Antep fıstığının büyük faydaları bulunmaktadır. İçerisinde B, C ve E vitaminleri gibi birçok vitamin bulunurken, çok sayıda mineralde bulunur. İçerdiği minerallerin ve vitaminlerin nedeni ile birçok anlamda fayda sağladıkları özellikleri bulunuyor. Lezzeti, rengi ile ön plana çıkan bu meyve çok sayıda kişinin beğendiği, kullanım alanı geniş olan meyvedir.



Antep Fıstığı Nasıl Yetişir?



Antep fıstığı Türkiye’de üç çeşitte çoğaltılmaktadır. Bu çeşitlerden ilk olanı ise doğada kendi başına yetişen kültür çeşitlerine anaçlık yapan Antep fıstığı olan Menengiç, buttum ve Atlantik sakızı türlerinden yerinde aşılanması şeklindedir.



İkinci yöntem ise tohumların ekilmesiyle birlikte elde edilmiş olan çöğürlerin üretimin yapılacağı bahçelere dikilerek, aşılama yapılmasının ardından üretilmesidir. Son yöntem olarak da tohumların tüplere ekilerek aşılı olan tüplü fidanların, bulundukları halleri ile bahçeye dikilmeleri üzerine kurulan bahçe tesisi ile yetiştirilebilmektedir.



Antep Fıstığı Nerede Yetişir?



Antep fıstığının iki adet gen merkezi bulunmaktadır. Birincisi Orta Asya ikincisi ise Yakın Doğu’dur. Antep fıstığı bu genlere bağlı olarak Pakistan, Kuzey Hindistan, Tacikistan, Afganistan, Türkmenistan, Anadolu, İran ve Kafkasya’da yetişir. Türkiye iki gen merkezi arasından Yakın Doğu gen merkezinde yer alır. Antep fıstığının yetiştirildiği ülkeler de bu coğrafyalardaki ülkelerdir.



Antep Fıstığı Türkiye’de Nerelerde Yetiştirilir?



Antep fıstığı Türkiye’de tam olarak 56 tane ilde yetiştirilir. Fakat Türkiye’deki Antep fıstığının üretiminin yüzde 94’lük kısmını Güneydoğu Anadolu Bölgesinden karşılanmaktadır. Güneydoğu Anadolu Antep fıstığındaki gen merkezi olan yerdir. Bu sebeple tüm dünyaya bu kültürün yayıldığı ilk yer Güneydoğu Anadolu’dur. Türkiye’de birçok Antep fıstığı çeşidi yetişir. Yedi adet Antep fıstığı çeşidi bulunmaktadır.



Antep Fıstığı En Çok ve En İyi Nerede Yetişir?



Antep fıstığı uzun yaz aylarının olduğu, kışların da nispeten daha soğuk olduğu bölgelerde yetişir. Fakat kış sıcaklığı -15 derecenin altına düşmemelidir. Gelişmesi ve olgunlaşabilmesi için de sıcaklığa ihtiyaç duyar.



Genel olarak en iyi Antep fıstığı yetiştiriciliği Türkiye’de yapılmaktadır. Mart aynının sonları ile Nisan ayının başları arasında çiçeklenir. İyi bir Antep fıstığı için toprakta yeterli nem olmalıdır. Fakat havada uzun süren yağışlar olmamalıdır. Tüm bunlar düşünüldüğünde en iyi yetiştirilen yer ve en uygun yer Güneydoğu Anadolu bölgesi olmaktadır.