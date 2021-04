Antep Fıstığı Fidanı Nasıl Ve Ne Zaman Dikilir? Antep Fıstığı Fidanı Yetiştirme, Bakımı Ve Fiyatları

Antep fıstığı, ağaçta yetişir. Bu yemiş sadece kuruyemiş olarak tüketilmiyor aynı zamanda eczacılıkta ve öksürük şurubu yapımında da kullanılıyor. Antep fıstığı, yağlı ve ince kabuklu bir yemiştir. Tatlıcılıkta ve pastacılıkta da sıkça kullanılır.



Antep Fidanı Nedir?



Antep fıstığı, yazları sıcak, uzun, kurak ve kışları soğuk olan bölgelerde ekonomik bir şekilde yetiştirilir. Ana vatanı orta doğu ve Orta Asya'ya dayanan Antep fıstığı üretiminde 2017 yılından itibaren dünyanın en büyük Antep fıstığı üreticisi olarak dünyadaki toplam üretimin yarısını İran sağlamıştır. İran’ı ise, Çin, ABD, Türkiye ve Suriye izliyor. Çok dayanıklı bir yapıya sahip olan fıstık ağaçlarında, nem dışında pek çok iklim koşulunu ve sıcaklık değişimlerini sıkıntısız karşılayabiliyor. Fıstık ağaçları 10 metreye kadar uzayabiliyor, yaprak genişliği ise 10 ila 20 cm'i bulabiliyor.



Antep Fidanı Nasıl Dikilir?



Kök yapıları oldukça kuvvetli olan Antep fıstıkları, pek çok toprak çeşidinde üretilmeye uygundur. Antep fıstığı ağacının yetiştirilmesi için en uygun ortam tınlı, derin ve kısmen kireçli topraklardır. Çukurlar açıldıktan sonra hafif bir kök budama işlemi yapılması gerekir. Daha sonra, çukura belli bir miktar yanmış ahır gübresi ve üç on beş gübresi ile karıştırılan üst toprak ilavesi yapılarak fidan dikilir. Dikim yapıldıktan hemen sonra bitkiye can suyu verilir. Yaz aylarında en az iki kez sulama işleminin uygulanması gerekir.



Antep Fıstığı Fidanı Ne Zaman ve Hangi Ayda Dikilir?



Antep fıstığı ağacı, Mart sonu Nisan ayı başında uyanarak Nisan ayının ilk yarısında çiçek açmaya başlar. Düşük sıcaklıklarda çiçekler ve ağacın genç yaprakları zarar görür. Bu nedenle bahçe kurulurken soğuk hava akımına dikkat edilmesi gerekir.



Antep Fıstığı Fidanı Bakımı Nasıl Yapılır?



Antep fıstığı ağaçları, yazları uzun, sıcak ve kurak, kışları ise, soğuk olan bölgelerde verimli bir şekilde yetiştirilir. Krem rengi kabuğunun içinde yeşil ve bordo arasında renklerden oluşan lezzetli meyvesi ile dikkat çeken antep fıstığı ağaçları iki yılda bir 50 bin fıstık ürün veriyor. Tuzlu su verilerek ağaçların verimi arttırılabilir.



Antep Fıstığı Fidanı Kaç Yılda Meyve Verir?



Antep fıstığı, her iki yılda bir ürün verir.



Antep Fıstığı Fidanı Yetiştirme Püf Noktaları



Antep fıstığı fidanı, pek çok iklimde yetiştirilmeye uygundur. Özünde çöl bitkisi olan Antep fıstığı ağacı, yüksek tuz oranına karşı dirençlidir. Bu nedenle tuzlu su ile beslenen Antep fıstığı ağaçlarının verimi önemli ölçüde artar. Antep fıstığı çöl bitkisi olduğundan dolayı çok fazla nemden de hoşlanmaz. Bu nedenle Antep fıstığı dikeceğiniz alanın nemsiz olmasına dikkat etmeniz gerekir.



Antep Fidanı Ortalama Fiyatları Ne Kadar?



Antep fidanı ortalama fiyatları, 30 TL'den başlıyor.



Antep Fıstığı Fidanı Çeşitleri Var mıdır?



Antep fıstığı fidanı çeşitleri, Siirt Antep Fıstığı, Barak Yıldızı Antep Fıstığı, Tekin Antep Fıstığıdır.



Antep Fıstığı Fidanı Nasıl Çoğaltılır?

-Kendiliğinden yetişen anaçlar üzerine aşılama yöntemi,

-Tohumla elde edilen çöğürlerin üretim bahçelerine dikilmesi ile aşılama yöntemi,

-Aşılı tüplü fidan yöntemi ile çoğaltma yapılır.

Antep Fıstığı Fidanı Ne Zaman Budanır?



Antep fıstığı ağaçları, hasattan sonra Ekim ayında budama yapılmalıdır.



Antep Fıstığı Fidanı Dikim Mesafesi Ne Kadar Olmalıdır?



Antep Fıstığı fidanları arasında olması gereken mesafe, 8-10 metre olması gerekir.