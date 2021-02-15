Antep Fıstığı Ağacı Nasıl Yetişir? Antep Fıstığı Ağacı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Antep ve Şam fıstığı sıklıkla karıştırılsa da birbirinden hem şekil hem de lezzet olarak farklıdır. Şam fıstığı daha iri olup yağ oranı da daha yüksektir. Bunun dışında Antep fıstığının diğer türleri ise İran ve Siirt fıstığıdır. İran'da yetiştirilen fıstığın kabukları çok daha yumuşaktır ve kolaylıkla açılır. B6 ve B1 vitamini bakımından zengin olan Siirt fıstıkları ise diğerlerine göre daha iri tanelidir.

Antep Fıstık Ağacı Nasıl Yetişir?

Antep fıstık ağacı sıcağı seven bir bitki olup hem Akdeniz hem de çöl ikliminde yetiştirilebilir. Yaz sıcaklığının 35 - 40 derece aralığında olduğu bölgelerde yüksek verim elde etmek mümkündür. Son derece dayanıklı bir ağaç olan Antep fıstık ağacı, ilkbahar ve kış donlarından fazla etkilenmez.

Fıstık ağacı dikerken dikkat edilmesi gereken temel hususlardan biri rakımdır. 500 - 800 rakım arası yükseklikler bu ağaçlar için idealdir. İran fıstığı ise 1000 - 1100 metre aralığındaki rakımlarda yetiştirilebilir.

Antep Fıstık Ağacı Nerede Yetiştir?

Sınır komşularımızdan biri olan İran, Antep fıstığı yetiştiriciliğinde dünyada birinci sıradadır. İran'da her yıl yaklaşık 500 bin ton fıstık üretiliyor ve bunların yaklaşık %40'ı ihraç ediliyor. En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Fransa, Belçika, Lüksemburg, İngiltere, Kazakistan ve Özbekistan'dır

İkinci sırada ise Amerika Birleşik Devletleri yer almaktadır. Her yıl 150 - 200 bin ton fıstık ihraç eden ABD, bir yıl içerisinde dünya genelinde üretilen fıstıkların %20'sini yetiştiriyor.

Antep fıstık ağacı yetiştiriciliğinde başı çeken diğer ülkeler şunlardır:

Asya Kıtasında: Suriye, Afganistan, Çin

Avrupa Kıtasında: İtalya, İspanya, Yunanistan

Diğer Ülkeler: Tunus, Kanada ve Avustralya

Antep Fıstık Ağacı Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Türkiye, en çok Antep fıstık ağacı yetiştiren beş ülkeden biridir. Tarımda modern tekniklerin uygulanmaya başlaması ile birlikte yaklaşık 50 şehirde Antep fıstığı üretilmektedir. Bu şehirlerin başında Gaziantep, Siirt, Kars, Van ve Diyarbakır geliyor.

Antep Fıstık Ağacı En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Antep fıstığı ağacı en çok kumlu ve kireçli topraklarda ve yazları sıcak geçen bölgelerde yetişmektedir.