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GeriÜnlü Kombinleri Annesinin Kızı: Lily-Rose Depp
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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>Annesinin Kızı: Lily-Rose Depp
Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL - Fotoğraflar: Backgrid USA, MEGA

Annesinin Kızı: Lily-Rose Depp

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Annesinin Kızı: Lily-Rose Depp
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"Paris'te sokak stiliyle görüntülenen Johnny Depp'in kızı Lily-Rose Depp, yürüyüş sırasında topladığı dağınık saçları, kot pantolonu ve kısa beyaz bluzüyle çabasız şıklığını gözler önüne serdi. "

Paris sokaklarında gezintiye çıkan 21 yaşındaki manken ve oyuncu, annesi Vanessa Paradis'e benzerliğiyle dikkat çekti. Anne ve kızı arasındaki benzerlik gerçekten çarpıcı!

Annesinin Kızı: Lily-Rose Depp

Vanessa Paradis, on dört yaşındayken dünya çapında başarı kazanan şarkısı "Joe le taxi" ile ünlenmiştir. Daha sonra da ülkenin en ünlü ve sevilen aktrislerinden biri olmaya devam etti. Vanessa güzel ve çarpıcı görünüşü ile, 1991 yılından beri Chanel markasının mankenliğini yapmaktadır.

Annesinin Kızı: Lily-Rose Depp

1998 yılında üçüncü evliliğini Amerikalı oyuncu Johnny Depp ile yapan sanatçının, bu evliğinden Lily-Rose ve Jack adlı iki çocuğu olmuştur. Lily-Rose da 47 yaşındaki Vanessa'nın ve 57 yaşındakı Jhonny Depp'in ilk doğan çocuklarıdır.

Korona Günlerinde Sokak Stili: Emily Ratajkowski
Korona Günlerinde Sokak Stili: Emily Ratajkowski
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