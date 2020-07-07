Annesinin Kızı: Lily-Rose Depp

Paris sokaklarında gezintiye çıkan 21 yaşındaki manken ve oyuncu, annesi Vanessa Paradis'e benzerliğiyle dikkat çekti. Anne ve kızı arasındaki benzerlik gerçekten çarpıcı!

Vanessa Paradis, on dört yaşındayken dünya çapında başarı kazanan şarkısı "Joe le taxi" ile ünlenmiştir. Daha sonra da ülkenin en ünlü ve sevilen aktrislerinden biri olmaya devam etti. Vanessa güzel ve çarpıcı görünüşü ile, 1991 yılından beri Chanel markasının mankenliğini yapmaktadır.

1998 yılında üçüncü evliliğini Amerikalı oyuncu Johnny Depp ile yapan sanatçının, bu evliğinden Lily-Rose ve Jack adlı iki çocuğu olmuştur. Lily-Rose da 47 yaşındaki Vanessa'nın ve 57 yaşındakı Jhonny Depp'in ilk doğan çocuklarıdır.