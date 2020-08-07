Annelik Estetiği ile Yeniden Doğuş

Annelik estetiği nedir ve neden tercih edilir?

Deri elastikiyetinin bozulması, özellikle yüz bölgesinde oluşan lekelenmeler, deri altında çatlakların meydana gelmesi, yağ tabakasında artış, göğüslerde önce büyüme daha sonra emzirmeye bağlı olarak küçülme ve sarkma, meme başında oluşan değişiklikler, karın kaslarında ayrılma ve fıtık oluşumu, karın derisinde oluşan çatlaklar ve sarkmalar ayrıca bel bölgesinde artan yağ oranı. Bu liste giderek uzasa da emzirmenin devamı ve hormonal dengenin düzelmesi ile çoğu değişiklik 6 ay içerisinde geri dönmektedir.

Gebelik sürecinde en çok deforme olan bölgeler meme, karın ve bel bölgesidir. Özellikle karın bölgesindeki kaslarda oluşan yırtılmalar ve karın derisindeki sarkmalar karın germe ameliyatları ile düzeltilebilir. Aynı zamanda karın derisinde oluşan çatlakların büyük bir kısmı, ameliyat sırasında sarkan derinin çıkarılması ile azalmaktadır.

Karın germe ameliyatı sırasında karın kaslarının ve oluşan fıtıkların onarımı, yağ depolanmalarının fazla olduğu bel ve sırt bölgelerine liposakşın uygulaması yapılabilmektedir. Hormonların etkisiyle memelerde oluşan büyüme ve daha sonra emzirmenin sonlanmasıyla meydana gelen sarkma ve küçülme memelerde ciddi deformasyona neden olmaktadır.

Kadınlığın en önemli simgesi olan memelerde oluşan bu şekil bozukluğu annelerde ciddi moral bozukluğuna sebep olur. Meme dikleştirme, meme büyütme ve küçültme ameliyatları ile de oluşan bu sorunlara çözüm bulunabilmektedir.

Ameliyat ve iyileşme süreçleri nasıldır?

Ameliyatlar ister tek tek ister kombine bir şekilde, ameliyathane koşullarında genel anestezi altında gerçekleştirilir. Hastaların bir gece hastanede takip edilmesinin sonrasında ameliyat sırasında yerleştirilecek drenler ertesi sabah çekilir ve taburculuk planlanır.

Taburculuk sonrası iyileşmeyi hızlandırmak için ortalama 10-15 gün kadar evde istirahat sürecine ihtiyacı olabilir. Bu süreçte sağlıklı beslenme ve yapılacak hafif egzersizler toparlanma sürecini hızlandıracaktır.

Ameliyat sonrası takılan korselerin ortalama 1 ay kadar kullanılması gerekmektedir. Oluşacak izlerin kaybolması ve vücudun son halini alması 4-6 ay arasında sürmektedir. Son olarak unutmayın ki; sağlıklı bireyler ancak ruhen ve bedenen sağlıklı anneler tarafından yetiştirilir.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nesrin Gümüş Öztürkmen