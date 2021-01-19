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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Annabelle Serisi Filmleri - Annabelle Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Kültür Sanat

Annabelle Serisi Filmleri - Annabelle Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

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Annabelle Serisi Filmleri - Annabelle Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
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"Film seyretmek küçüğünden büyüğüne herkesin ilgi alanına giren eğlenceli bir aktivitedir. Komedi, aksiyon, bilimkurgu, macera, korku, gerilim ve daha birçok türde film seçeneği bulunmaktadır. Korku filmi sevenler için Annabelle serisi ideal bir tercihtir. Annabelle serisi filmleri - Annabelle serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkındaki bilgileri derledik."

Korku filmlerinden hoşlanan insan sayısı oldukça fazladır. Korku ve gerilimin iç içe olduğu bu filmler heyecanla takip edilen filmlerdir. Özellikle kalabalık gruplarla izlenen korku filmleri oldukça ilgi çekmektedir. Korku ve gerilim türünde çekilmiş olan Annabelle oldukça başarılı bir yapımdır. Devam filmleri sayesinde unutulmaz bir korku filmi serisi haline gelmiştir.

Annabelle Serisi Filmleri - Annabelle Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Annabelle Serisi Filmleri ve İsimleri

Seriye dahil olan filmlerin isimleri şu şekildedir; Annabelle, Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu, Annabelle3: Comes Home. Annabelle filmi seride yer alan ilk filmdir. Korku ve gerilim unsurlarının sıkça yer aldığı bu yapım daha önce Korku Seansı filminde karşımıza çıkan Annabelle adlı oyuncak bebeğin yaşattığı laneti konu edinmektedir. 

Annabelle Konusu

Filmin konusu Annabelle adlı oyuncak bebeğin John Form tarafından eşi Mia’ya hediye alması ile başlıyor. Hamile olan Mia, gelinlik giymiş ve oldukça farklı göürünen bu bebeğe çok sevinir. Ancak, bu bebek lanetli ve büyük sırlar taşımaktadır. Oyuncağın işine işlenmiş olan bu lanet vahşetin başlangıcı olacaktır. Anabelle ilk 24 Ekim 2014 tarihinde vizyona girmiştir. 

Annabelle Serisi Filmleri - Annabelle Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Annabelle Oyuncuları ve Yönetmen

Annabelle Wallis

Ward Horton

Tony Amendola

Alfre Woodard

Kerry OMalley

Brian Howe

Gabriel Bateman

Annabelle'in yönetmenliğini John R. Leonetti yapmıştır.

Annabelle Bütçesi

6,5 milyon Usd

Annabelle Hasılatı

257 milyon Usd

Annabelle Serisi Filmleri - Annabelle Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu

Serinin bu devam filminde korkunç bebek Annabelle geri dönüyor. Bu sefer daha büyük bir lanet ortaya çıkacaktır. Bu laneti durdurmak ise hiç kolay değildir.

Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu Konusu

Serinin bu bölümünde Annabelle adlı lanetli bebeğin geçmişi anlatılmaktadır. Samuel Mullins ve eşi çok sevdikleri kız çocuğunu ani bir ölümle kaybederler. Mutlu giden hayatları bir anda ters gitmeye başlar. Bu durumu atlatmaya Mullins, yıllar sonra hasara uğrayan yetimhanede kalan öğrencilere ve bir rahibeye yardımcı olmak için evlerine alırlar. Ancak, Mullins’in yapmış olduğu Annabelle adlı oyuncak bebek kızlara musallat olur ve lanetli olaylar başlar.

Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu Vizyon Tarihi

18 Ağustos 2017

Annabelle Serisi Filmleri - Annabelle Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu Oyuncuları

Anthony LaPaglia

Samara Lee, Miranda Otto

Stephanie Sigman

Lulu Wilson

Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu Yönetmeni

David F. Sandberg

Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu Bütçesi

15 milyon Usd

Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu Hasılatı

306 milyon Usd

Annabelle Serisi Filmleri - Annabelle Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Annabelle 3: Comes Home

Lanetli bebek Annabelle serinin son halkası ile tekrar karşımıza çıkıyor.

Annabelle 3: Comes Home Konusu

Ed ve Lorraine Warren çifti şeytan ve cinlerin varlığını araştırmaktadır. Tek amaçları ise Annabelle adlı bebeğin yaydığı laneti durdurmaktır. Bunun için oyuncak bebeği alarak kendi evlerine getirirler ve bir rahipten yardım alırlar. Ancak, Annabelle’nin yaydığı laneti durdurmak sandıkları kadar kolay değildir.

Annabelle 3: Comes Home Vizyon Tarihi

28 Haziran 2019

Annabelle Serisi Filmleri - Annabelle Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Annabelle 3: Comes Home Oyuncuları

Vera Farmiga

Patrick Wilson

Mckenna Grace

Kenzie Caplan

Annabelle 3: Comes Home Yönetmeni

Gary Dauberman

Annabelle 3: Comes Home Bütçesi

74 milyon Usd

Annabelle 3: Comes Home Hasılatı

231 milyon Usd

 

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