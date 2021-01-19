Annabelle Serisi Filmleri - Annabelle Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Film seyretmek küçüğünden büyüğüne herkesin ilgi alanına giren eğlenceli bir aktivitedir. Komedi, aksiyon, bilimkurgu, macera, korku, gerilim ve daha birçok türde film seçeneği bulunmaktadır. Korku filmi sevenler için Annabelle serisi ideal bir tercihtir. Annabelle serisi filmleri - Annabelle serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkındaki bilgileri derledik."
Korku filmlerinden hoşlanan insan sayısı oldukça fazladır. Korku ve gerilimin iç içe olduğu bu filmler heyecanla takip edilen filmlerdir. Özellikle kalabalık gruplarla izlenen korku filmleri oldukça ilgi çekmektedir. Korku ve gerilim türünde çekilmiş olan Annabelle oldukça başarılı bir yapımdır. Devam filmleri sayesinde unutulmaz bir korku filmi serisi haline gelmiştir.
Annabelle Serisi Filmleri ve İsimleri
Seriye dahil olan filmlerin isimleri şu şekildedir; Annabelle, Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu, Annabelle3: Comes Home. Annabelle filmi seride yer alan ilk filmdir. Korku ve gerilim unsurlarının sıkça yer aldığı bu yapım daha önce Korku Seansı filminde karşımıza çıkan Annabelle adlı oyuncak bebeğin yaşattığı laneti konu edinmektedir.
Annabelle Konusu
Filmin konusu Annabelle adlı oyuncak bebeğin John Form tarafından eşi Mia’ya hediye alması ile başlıyor. Hamile olan Mia, gelinlik giymiş ve oldukça farklı göürünen bu bebeğe çok sevinir. Ancak, bu bebek lanetli ve büyük sırlar taşımaktadır. Oyuncağın işine işlenmiş olan bu lanet vahşetin başlangıcı olacaktır. Anabelle ilk 24 Ekim 2014 tarihinde vizyona girmiştir.
Annabelle Oyuncuları ve Yönetmen
Annabelle Wallis
Ward Horton
Tony Amendola
Alfre Woodard
Kerry OMalley
Brian Howe
Gabriel Bateman
Annabelle'in yönetmenliğini John R. Leonetti yapmıştır.
Annabelle Bütçesi
6,5 milyon Usd
Annabelle Hasılatı
257 milyon Usd
Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu
Serinin bu devam filminde korkunç bebek Annabelle geri dönüyor. Bu sefer daha büyük bir lanet ortaya çıkacaktır. Bu laneti durdurmak ise hiç kolay değildir.
Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu Konusu
Serinin bu bölümünde Annabelle adlı lanetli bebeğin geçmişi anlatılmaktadır. Samuel Mullins ve eşi çok sevdikleri kız çocuğunu ani bir ölümle kaybederler. Mutlu giden hayatları bir anda ters gitmeye başlar. Bu durumu atlatmaya Mullins, yıllar sonra hasara uğrayan yetimhanede kalan öğrencilere ve bir rahibeye yardımcı olmak için evlerine alırlar. Ancak, Mullins’in yapmış olduğu Annabelle adlı oyuncak bebek kızlara musallat olur ve lanetli olaylar başlar.
Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu Vizyon Tarihi
18 Ağustos 2017
Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu Oyuncuları
Anthony LaPaglia
Samara Lee, Miranda Otto
Stephanie Sigman
Lulu Wilson
Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu Yönetmeni
David F. Sandberg
Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu Bütçesi
15 milyon Usd
Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu Hasılatı
306 milyon Usd
Annabelle 3: Comes Home
Lanetli bebek Annabelle serinin son halkası ile tekrar karşımıza çıkıyor.
Annabelle 3: Comes Home Konusu
Ed ve Lorraine Warren çifti şeytan ve cinlerin varlığını araştırmaktadır. Tek amaçları ise Annabelle adlı bebeğin yaydığı laneti durdurmaktır. Bunun için oyuncak bebeği alarak kendi evlerine getirirler ve bir rahipten yardım alırlar. Ancak, Annabelle’nin yaydığı laneti durdurmak sandıkları kadar kolay değildir.
Annabelle 3: Comes Home Vizyon Tarihi
28 Haziran 2019
Annabelle 3: Comes Home Oyuncuları
Vera Farmiga
Patrick Wilson
Mckenna Grace
Kenzie Caplan
Annabelle 3: Comes Home Yönetmeni
Gary Dauberman
Annabelle 3: Comes Home Bütçesi
74 milyon Usd
Annabelle 3: Comes Home Hasılatı
231 milyon Usd