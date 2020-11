Anksiyeteyle Başa Çıkmanın Terapist Onaylı Yolları

Anksiyete bozukluğu, Amerika Anksiyete ve Depresyon Derneği'nin her yıl ABD'de yaklaşık 40 milyon insanı etkilediğini söylediği, ciddi ve zayıflatıcı bir akıl sağlığı sorunudur.

Anksiyete, genetik, beyin kimyası, travmatik yaşam olayları gibi birçok nedenden kaynaklanabilirken, anksiyete bozukluğundan muzdarip olanların sadece yüzde 36.9'u profesyonel yardım arıyor. Psikolog Dr.Meghan Marcum, terapiye erişmek istemeyen (veya ulaşamayan) kişiler için umut veriyor ve günlük rutininizde yapacağınız birkaç değişikliğin önemli bir fark yaratabileceğini söylüyor.

Anda kalın



Kaygılı olduğumuzda, esasen zihnimizde, genellikle gelecekle ilgili çok fazla endişe oluyor. Kaygıyı yönetmenin ilk adımı düşüncelerimizin nereye gittiğine çok dikkat etmektir. Zihninizi kontrol edemeyeceğiniz herhangi bir şey için kara kara düşünmek veya endişelenmek sadece zaman ve enerji kaybıdır. Düşüncelerinizi şimdiki ana odaklayın ve gün boyunca sadece kontrol edebileceğiniz şeylerle ilgilenin.

Derin nefes alın

Kaygı sadece zihnimizi değil vücudumuzu da etkiliyor. Kendini gösterme yollarından bazıları kas gerginliği, mide rahatsızlığı, gergin olma hissi, hızlı kalp atışı veya nefes darlığıdır. Fiziksel belirtilerin sizi panik duygularına yönlendirmesi yerine anksiyeteyi azaltmak için, vücudunuzda neler olup bittiğinin farkında olmalısınız.

Sakinleşmek için yapmanız gereken tek şey, burnunuzdan yavaş, derin bir nefes almak ve ağzınızdan yavaşça serbest bırakmak. Bu hareketi daha az gergin hissetmeye başlayana kadar her nefese odaklanarak tekrarlayın. Bu tür nefes almak kalp atış hızını ve kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor.

Rahatlamak için zaman ayırın



Endişeli duyguların birikmesini önlemek için proaktif bir yaklaşım benimsemek ve hafta boyunca rahatlatıcı aktiviteler için zaman oluşturmak çok önemli. Kendinizi teknolojiden ve medyadan en azından kısa aralıklarla uzaklaştırmayı deneyin. Çünkü dünya zaten yeterince stresli bir yer ve her gelişmeyi her an takip etmek anksiyeteyi tetikliyor.

Uzmanlar bunun yerine meditasyon, egzersiz, bahçe işleri , masaj veya sıcak banyo gibi aktiviteler öneriyor. Rahatlamak ve gevşemek için her gün biraz zaman ayırın ve size uygun bir aktivite seçerek günde 20 dakikayı sadece kendiniz için planlayın.

Yardım almaktan kaçmayın



Kendi kendine yönetim teknikleri kaygınızı hafifletmek için yeterli değilse, profesyonel yardım arama fikrini küçümsemeyin. Anksiyete semptomları işinizde veya ilişkilerinizde aksamaya neden oluyorsa, muhtemelen profesyonel yardım almak iyi bir fikirdir.