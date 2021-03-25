Anksiyete Bozukluğu Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Kaygı, vücudun stresli durumlarda gösterdiği normal bir fiziksel tepkidir ve bazı durumlarda da bu tepki normal ve yararlıdır. Günlük yaşamda karşı karşıya kalınan sorunlarla ilgili daha hızlı kararlar alınmasını ve sorunlarla baş edilmesini sağlar. Anksiyete bozukluğu ise aşırı derecede kaygı ve endişeye neden olur. Uzman Psikolog Özlem Soysal, anksiyete bozukluğu belirtileri ve tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Anksiyete bozukluğu nedir?

Anksiyete, kişinin stresli durumlara karşı verdiği normal bir tepkidir ve gün içinde karşılaşılan sorunların çözülmesini sağlayan bir çeşit savunma mekanizmasıdır. Anksiyet bozukluğu olan kişilerde ise yaşanan duruma uygun olmayan, aşırı ve sürekli bir endişe durumu söz konusudur. Aşırı endişe de günlük yaşamı oldukça olumsuz etkiler. Kişi, yaşanan olaylarda oluşabilecek en kötü sonucu ve her şeyin kendi kontrolleri dışında meydana geleceğini düşünür. Bu durumdaki kişiler için geriye dönüş veya iyi bir olasılık söz konusu değildir. Stres de ansiyete bozukluğunun gelişmesinde büyük rol oynar.

Anksiyete bozukluğu belirtileri nelerdir?

Özlem Soysal, anksiyete bozukluğu belirtilerini şöyle sıraladı: Kan basıncının ve kalp atışının artması, kas gerilmesi, ürperme, göz bebeklerinin büyümesi, derinin solması ya da kızarması, terleme, sık tuvalete gitme, kusma, boğazda düğümlenme, açık havaya ihtiyaç duyma, sersemlik hissi, uylu bozukluğu, huzursuzluk, uyuşma ve karıncalanma, aşırı heyecan, endişe, düşünceleri toparlamada güçlük, ölüm korkusu, denetimi yitirme.

Nasıl tedavi edilir?

Anksiyete bozukluğunun tedavisinde ilk yapılması gereken bir psikiyatri uzmanına başvurmaktır. İlk başvuruda kapsamlı bir psikiyatrik ve psikolog değerlendirmenin yanı sıra, bu belirtilerin herhangi bir fiziksel hastalıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için bazı değerlendirmelerde bulunulur. Değerlendirme sonrası psikoterapi ya da ilaç tedavileri uygulanabilir. Hangi tür tedavinin uygun olabileceği uzmanlar tarafından belirlenmeli, kişi kesinlikle kendi başına ilaç kullanmamalıdır. Aksi halde daha büyük psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Anksiyete bozukluğu tedavisi görenlerin büyük çoğunluğu iyileşir.