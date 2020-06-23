Anıl Altan ile Babalar Günü Bağış Kampanyası

Aile yaşantısından paylaştığı kesitlerle sosyal medya mecralarında büyük beğeni ve sevgi kazanan oyuncu Anıl Altan, reklam yüzü olduğu Sleepy ile Babalar Günü’nde bağış kampanyası başlattı. Markanın resmi sosyal medya hesaplarından bu anlamlı kampanyayı duyuran Altan’a binlerce hayranından destek geldi.

Altan’ın ipucu vermeden “sürpriz içerik” diyerek duyurusunu yaptığı kampanya, Babalar Günü’nde geniş kitlelere ulaşan bir yardım ağı getirdi. Babalar Günü’ne özel Sleepy tarafından hazırlanan “Babam1numara” filtresi ile çekilip markanın resmi instagram sayfası etiketlenerek ve #Babam1numara hashtag’i ile paylaşılan her video için Sleepy ürün bağışında bulunuyor. Babalar Günü’nde başlayan kampanya iki gün boyunca devam edecek.