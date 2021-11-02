Ani Titreme Neden Olur? Gece Uyurken Neden Titreme Olur?

Halk arasında "titreme, ani titreme" olarak bilinen ve tıp dilinde "tremor" olarak adlandırılan bu rahatsızlık ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunudur.

Ani Titreme Neden Olur?

Aslında pek çok insanın zaman zaman yaşadığı fakat üzerinde durmadığı ani titremeler ciddiye alınması gereken sağlık sorunlarıdır. Ani titremeler başka hastalıkların ilk sinyali olabilmektedir. Bu sebeple gecikmeksizin tıbbi yardım alınması önerilmektedir.

Tıp bilimine göre tremor; beynin kas hareketini kontrol eden kısmındaki bir problem sonucunda ortaya çıkmaktadır. İnsanların bu şekilde ani titreme yaşamasının pek çok sebebi bulunmaktadır. Bu sebeplerden bazıları şöyledir:

Kişinin günlük hayattaki aşırı stresi

Kişinin günlük yaşamdaki aşırı kafein tüketimi

Kişinin aşırı yorgunluk hali

Kişinin ani korku, öfke ve heyecan yaşaması halleri

Kış aylarında artış gözlenen tremor soğuk havalarda ağız ve ellerin titremesi şeklinde gözlenebilir.

Kişinin kan şekerinin düşmesi de belirtilerdendir.

Ani titremeler vücudun pek farklı bölgelerinde görülebilmektedir. Tıptaki adı "tremor" olan bu rahatsızlık yani titreme, beynin kas hareketini kontrol eden kısmındaki bir problem sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ani titremeler şu biçimlerde görülmektedir:

Hastanın ellerinde titreme, ritmik bir sallanma görülebilir.

Kişinin kollarında ritmik bir sallanma gözlenir.

Bazen de kafada bu titreme oluşur.

Kişinin bacaklarında titreme ve ritmik bir sallanma gözlenir.

Daha ağır vakalarda kişinin tüm vücudu titrer veya ritmik bir sallanma görülebilir.

Kendisinde tremor olan kişinin ses tonunda da titreme görülebilir.

Tremor belirtisi görülen kişinin yazma ve okumada güçlük çektiği görülebilir.

Gece Uyurken Neden Titreme Olur?

Tıptaki adı tremor olan bu rahatsızlık ciddi manada kişilerin hayat kalitesini olumsuz yönde etkiler. Tıbbi yardım ve tedavi almadan da kendiliğinden iyileşmez. Bu sebeple tremor yaşayan kimselerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmaları zorunludur.

Tremor, kişinin yemek yerken ağzının ve ellerinin titremesine de sebep olur. Tremor her yaştaki insanda görülebilir. Tremor, vücutta istemsiz bir biçimde oluşan titremedir. Kış aylarında vücut ısısının düşmesiyle de el ve ayak titremesi daha sık görülür. Doktor, ilaç tedavisinin yanında fizik tedavi ve kasları güçlendirmeye ve kas kontrolünü geliştirmeye yardımcı tedaviler önerebilir

Kendisinde tremor olan kişinin verilen tedaviyi uygulaması kadar yaşamında bazı düzenlemelere gitmesi de önerilir. Kişinin stresten kaçınması, çay, kahve tüketimini azaltması, düzenli ve sağlıklı beslenmesi olumlu yönde etki edecektir.

Gece uyurken titreme, daha çok gençlerde ve çocuklarda görülmektedir. Bu yaş grubunda daha fazla görülmesi tesadüf değildir. Gece uyurken titremenin sebeplerine göz atmak bunun sebebini de ortaya koymaktadır:

Gece titremelerinin nedeni daha çok psikolojiktir.

Kişilerin gün içerisinde yaşadıkları olay ve durumlar eğer kendilerini aşırı derecede heyecanlandırmışsa gece titremeleri de artış gösterir.

Kişinin aşırı korkması ya da korku hali yaşaması.

Kişinin her türlü duyguyu aşırı seviyede yaşaması da gece uyurken titreme sebebidir.

Çocuk ve gençlerin özellikle en ufak şeylere bile aşırı duygular beslemeleri sebebiyle gece uykuda titreme daha çok bu yaş grubunda yani çocuk ve gençlerde gözlenmektedir.