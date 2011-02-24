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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Angelina Jolie'nin güzellik sırrı "Dermaroller"
Kişisel Bakım

Angelina Jolie'nin güzellik sırrı "Dermaroller"

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"Hollywood'un en güzel aktrislerinden Angelina Jolie'ye kadınlar bile hayran. Oysa o güzellik sırrını gizlemiyor, hatta sevgilisi Brad Pitt'e bile uyguladığını söylüyor."

Meşhur güzellik sırrı Dermaroller nedir?

Çoğunlukla Dermaroller adıyla tanınan işlem "mesoroller" veya "CIT" (kollagen indüksiyon tedavisi) isimleri ile de tanımlanmaktadır. İşlem silindir tarzı bir tambur üzerine dizilmiş ve amaca göre değişen sayı ve sırada dizilmiş son derece ince, özel tasarlanmış çelik iğnelerden oluşan bir alet ile uygulanmaktadır. İğnelerin tasarımı ve özelliği deriye girecek derinliği ve dolayısıyla işlemin etkinliğini sağlar. 

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