Anemon Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Anemon Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Anemonlar, yaprakçıklar halinde kesilmiş bazal yapraklar ve geniş bir renk yelpazesini azaltan yıldızlı veya kesme çiçeklerle karakterize edilir

Anemon Çiçeği Nedir?

Anemone cinsi Ranunculaceae familyasının bir parçasıdır ve kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerinden, özellikle Asya'dan gelen yüzden fazla türe sahiptir. Bahçede veya balkonda yetişen anemonlar genellikle yaprak döken uzun ömürlüdür. Türe göre 15 cm'den 150 cm'ye yükselir ve büyük dayanıklılık gösterir.

Japonya'nın büyük anemonları, gül çalıları, asterler, persicaria, büyük sedumlar ve otlarla yaz sonu yataklarında her zaman etki yaratır.

Anemon Çiçeğinin Bakımı Nasıl Yapılır?

İlkbahar anemonları (blanda, coronaria, nemorosa, sylvestris) ve sonbaharın başlarında çiçek açan Japon anemonları (Anemona hupehensis'in melezleri), beyazdan koyu maviye uzanan geniş bir kromatik palete sahip çok sayıda çeşit sunar. Bakımı ise kolaydır. Yetişmesi kolay, dayanıklıdır. Güneşli yerleri sever. Toprağının zaman zaman havalandırılması gerekir.

Aynı zamanda, değişken sayıda taç yaprağı (veya benzeri) ile aşağı yukarı karmaşıktırlar, bu da onları tek, yarı çift veya çift çiçekler olarak nitelendirir. Bütün çiçekler kupa şeklindedir.

Anemon Çiçeği Nasıl Ekilir?

Çok sayıda inci beyazı çiçekleri ona doğal bir görünüm kazandırır. Sonbaharda ekimi yapılır. Bu anemon, adını buket çiçek için yaptığı ticari sömürüye borçludur. Parlak renklerde, bazen iki tonlu, siyah merkezli çok basit çiçeklenmesinin çok çekici olduğu söylenmelidir.

Anemon Çiçeği Nasıl Sulanır?

Küçük saf beyaz çiçeklerle aydınlatılmış, dışı pembe ile yıkanmış üç loblu yaprakları olan bir zemin örtüsüne dönüştüren sürünen rizomlara sahiptir. Alba Plena'nın çiçeklenmesi iki katına çıkarken, Robinsoniana'nın çiçek açması yumuşak bir morsalkım mavisidir. İlkbaharda serin ve nemli topraklarda kısmi gölge için idealdir.

Dik gövdelerin her birini beyaz çiçekler süslüyor. Hafif kokuludurlar ve bir buket olarak mükemmeldirler. Kireçli topraklar ve sıcak yerler yetişen türleri de vardır. Her gün sulamaya gerek yoktur fakat nemi sever.

Anemon Çiçeğinin Anlamı Nedir?

Anemon kışı çok iyi direnir, çok dayanıklı (-20 ° C) bir bitkidir, bir zamanlar bahçeye sağlam bir şekilde yerleşir, kışın zorluklarına zorluk çekmeden yıllarca ağaçta kalır. Çok çeşitli renkler. Bitkinin bakımı çok kolaydır.

Anemon coronaria, oldukça dayanıklı (7. bölge) çok yıllık soğanlı bir bitkidir ve 50 cm yüksekliğe ulaşır. Vahşi doğada, özellikle Akdeniz bölgelerinde bulunur. Birlik ve huzuru temsil eder.

Anemon Çiçeğinin Latincesi Nedir?

Anemon, "rüzgarın çiçeği" olarak kabul edilir. Bu takma ad, eski Yunanca'da anemene anemon ve anemos rüzgar'ın ( anemometrede olduğu gibi ) paroniminden gelir.

Anemonun Özellikleri Nelerdir?

Taçlı anemonun iki çeşidi vardır; Caen anemon (tek çiçekler) ve St Brigid anemondur. Her biri, renkleri bakımından farklı olan birkaç çeşittir. Çiçeklenme bittikten sonra ayak artık kuru topraktan korkmaz.

Bir bahçede, Royal Blue gibi büyük çiçekli, yoğun renkli anemon çeşitleri, 15 bitkiden oluşan küçük gruplar oluşturduklarında dikkat çekicidir. Ancak ideal olan, çiçek halıları oluşturmak için farklı türleri ve çeşitleri birleştirmektir. Ayrıca elf çiçeği, hodan ve konak gibi toprak örtüsünü ve ayrıca gölge için eğrelti otları ve otları içerir. Parıldayan renkli bir efekt için sevimli Yunan şakayıklarını ekleyin. Akdeniz havzasının doğu kısmından kaynaklanan, özellikle güneşli durumları severler.

Anemon Çiçeğinin Faydaları Nelerdir?

Çiçekleri ilkbaharda ağaçların ve çalıların altında aydınlık yerlerde parıldar. Yazın tek başına bırakılan masiflerin sınırlarını doldururlar, terasta saksıları göz alıcı renkleriyle süslüyor. Bitkiler, geniş alanları kapladıkları zaman en iyi şekilde çalışır. Çoğu zaman, porselen beyazından leylak maviye ve pembeye değişen farklı doğal renk çeşitleri birbirine karışır.

Bu renk şeması, yetiştiricileri birçok tür seçmeye sevk etti. Bir bahçede, büyük çiçekleri ve 'Royal Blue' gibi yoğun renkleri olan çeşitler, 15 bitkiden oluşan küçük gruplar oluşturduklarında göze çarpar. Bahar şakayıkları, bahçenin genellikle sorunlu olarak görülen gölgeli kısımları için de bir çözümdür. Onları dikildikten sonra yalnız bırakmaktan başka yapacak bir şey yok. Somut olarak, bu, küçük, sararmış bitkilerin çiçeklendikten sonra toprağın içinde kaybolmasına izin verildiği anlamına gelir.

Anemon Çiçeğinin Hikayesi Nedir?

Mitoloji, rüzgar tanrısı Zephyr'in su perisi Anemon'a olan sevgisini anlatarak bu benzerliği yineledi. Kıskanç eşi Chloris (veya Romalılar arasında Flora), çiçek tanrıçası tarafından bir çiçeğe dönüştürüldü. Bununla birlikte, kelimenin gerçek kökeni muhtemelen Semitik dillerde aranacaktır.

Yunanlılar arasındaki güzellik tanrısı Adonis'in bir eşdeğeri olarak kabul edilebilir. Çiçek, ölümcül yarasından doğmuş olacaktır.