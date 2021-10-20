Andız otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Andız otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Boyu 1.5 metreye uzanabilen andız otu, dere boyları ve çalılık bölgelerinde yetişen çok yıllık bitkidir. Geleneksel tıbbın uzun yıllar kullanım alanında olan andız otu, ayçiçeği benzerliğiyle kolaylıkla tanınabilir.

Andız Otu Nedir?

Sulak ve nem oranı yüksek alanlarda yetişen andız otu, güçlü kokusuyla dikkat çeker. Kurutulduktan sonra çay olarak kullanılmakta olan bu bitki türü, uyuz ve egzama karşıtı özellikleriyle biliniyor. 'Yabani Ayçiçeği' olarak bilinen andız otu, bitki uzmanlarına göre şifa kaynağı olarak nitelendirilebilir. Vücuda çok sayıda faydasının olduğu bilinmektedir.

Andız Otu Ne İşe Yarar?

Antik çağlardan beri çeşitli hastalıkların iyileştirilmesi için kullanılan andız otu, vücut için önemli yararlara sahiptir. Boğaz tahrişine karşı yararlı olduğu yüzyıllardan beri biliniyor.

Andız Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Andız otu Akdeniz ikliminin olduğu hemen yerde yetişebilmektedir. Akdeniz'in yanı sıra, Afrika, Avrupa ve Asya'da doğada kendiliğinden bulunan bitkiler arasında yer almaktadır.

Andız Otu Hangi Mevsimde Olur?

Andız otu yaz mevsiminin son ayında çiçek açmaya başlar. Çiçekleri yaklaşık 2 ay kadar dayanır. Sonbaharın ortalarında toplanması tavsiye edilir.

Andız Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Rutubetli ve sulak alanları seven andız otunun yetiştiriciliği yapmak için koşulların sağlanması gerekir. Koşullar sağlandığında yetiştiriciliği tarla veya bahçe içlerinde mümkün olabilmektedir.

Andız Otu Nasıl Kullanılır?

Andız otunun yaygın olarak kullanım şekli çay haline getirilip içilmesidir. Çay haline getirildikten sonra soğumaya bırakılıp, cilt üzerinde kullanılabilir.

Andız Otu Kullanımı

Andız otunu çay olarak kullanmak için kurutulmuş yapraklara ihtiyaç duyulur. Kurutulan andız otlarını daha önce kaynatılmış suyun içerisine ekleyin. 8-9 dakika bekleterek içebilirsiniz.

Andız Otu Faydaları Nelerdir?

Deri döküntüsü ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarında andız otu kullanılabilir.

Boğaz tahribatının iyileştirilmesi için andız otu tercih edilmektedir.

Yemek borusundan bağırsak bölümüne kadar bütün sindirim sistemine yararlı bitkilerin başında gelir. Sistemin düzenlenmesini sağlar. Buradaki kötü bakterilerin çoğalmasını engeller.

Mevsimsel soğuk algınlığı ve grip durumlarında andız otu tercih edilmektedir.

Midede yaşanabilen devamlı ağrıların giderilmesi için andız otu tercih edilebilmektedir.

Akciğer organında meydana gelebilecek iltihabın kurutulmasına yardımcı olur. Akciğer sağlığını korumaya yardımcı olur.

Kansızlık sorunu yaşayan kişilere andız otu önerilir. Kan yapıcı özelliği yönüyle tercih edilmektedir.

Kolesterolü dengede tutmada yardımcı görev görür. Kandaki yağ oranını azaltıcı fonksiyonlara sahiptir.

Andız Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Andız otu vücut için birden fazla yarara sahiptir. Kalbe yararlı olduğu yapılan çalışmalar sonucunda belirlenmiştir. Bronşit sorununa ve iştah açmaya iyi geldiği söylenebilir. İştah açma için yetişkinlerin kullanması yönünde tavsiyeler bulunmaktadır.

Andız Otu Zararları Var mıdır?

Andız otu hakkında bilinmesi gereken en önemli konu aşırı tüketilmemesidir. Aşırı tüketilmediğinde ciddi bir yan etki görülmeyecektir.

Hafif ishal ve mide bulantıları yaşanabilir.

Küçük çocukların kullanımına uygun değildir.

Emziren anneler ve hamilelerde kullanımına ilişkin herhangi bir öneri bulunmamaktadır. Etkisinin tam olarak ne olacağıyla ilgili çalışmalar mevcut değildir.

Alerjik reaksiyon sorunu olanlar ve kronik rahatsızlık yaşayanlar için tavsiye edilen bitki değildir.

Andız Otu Nerede Satılır?

Andız otu özellikle aktarlarda bulunabilen bitki türüdür. Güvenle alışveriş yapılabilen internet üzeri bitki satış noktalarından satın alınabilir.