Andız Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Andız Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Andız Ağacı, Türkiye içerisinde de oldukça değerli bir ağaç türü olarak bilinmektedir. Güney Türkiye üzerinde çok fazla sayıda Andız Ağacı konumlanmıştır.

Andız Ağacı Nedir? Andız Ağacı Hakkında Bilgi

Andız Ağacı, servigiller familyası içerisinde yer alan bir ağaç türüdür. Dünya üzerinde farklı bölgeler üzerinde görülebilen bu ağaç türü, aynı zamanda genellikle yüksek dağlık kayalıklarda görülmektedir. Günümüzde bu ağaç türü birçok farklı alan üzerinde kullanılmakta ve değerlendirilmektedir.

Andız Ağacı Latince İsmi

Latince adı Juniperus drupacea Lab olan Andız Ağacı, bilimsel olarak bu isim ile kullanılmaktadır.

Andız Ağacı Özellikleri

Andız Ağacı, çok önemli ağaç türlerinden biridir. Andız ağacı üzerinden pekmez yapılabilmekte, kozalakları toplanarak tespih yapılabilmektedir. Bu sebepten dolayı oldukça değerli olan bu ağaç, insanlar tarafından da birçok dekoratif aletler üzerinde kullanılabilmektedir. Boyları 15-20 metreye kadar ulaşabilen bu ağaçlar, genellikle yüksek kayalıklarda yer almaktadır. Türkiye içerisinde sayıca oldukça fazla olan bu ağaç türü, genellikle ülkemizin güney bölgesinde konumlanmıştır.

Andız Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Andız Ağacı, dünya içerisinde sayılı alanlara yayılmış olan bir ağaç türüdür. Ancak buna rağmen andız tohumları birçok farklı durumda varlık gösterebilmekte ve çimlenebilmektedir. Yazın çok büyük sıcaklıklara kadar dayanabilen ve kışın da çok şiddetli soğuklara karşı hiçbir negatif etki göstermeyen bu ağaç türü, bu sebeplerden dolayı yılın her ayı ve zamanı dikilebilmektedir. Ancak son zamanlarda yapılan birçok uzman yorumuna göre, Andız Ağaçları özellikle yılın en çok yağış alan aylarında dikilmeli ve çimlenilmesi hızlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Aksi taktirde Andız Ağacı tohumu toprağa tutunamamakta ve toprak içerisinde çimlenmeyi gerçekleştirememektedir.

Andız Ağacı Nerede Yetişir?

Andız Ağaçları doğaları gereği yüksek kayalıklarda büyümektedir. Yaklaşık olarak 800-1700 metre yükseklikteki konumlarda varlık gösterebilen bu ağaç türü, dünya üzerinde de çok sınırlı alanlar üzerinde bulunmaktadır. Ekoloji ve çevre biliminin de oldukça gelişmesi ile birlikte farklı alanlar üzerinde de yetiştirilebilmekte olan bu ağaç türü, doğa şartlarında yetiştiği zaman çok daha verimli bir ağaç olmaktadır. Bu sebepten dolayı Andız Ağaçlarının kendi doğası ve alanları üzerinde yetişmesi oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

Andız Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Andız tohumu ekildiği taktirde, Andız Ağaçları direkt olarak ekilebilmekte ve andız ağaçları oluşabilmektedir. Andız ağacının yetişme süresi içerisinde de budama olayına gerek duyulmamaktadır. Andız Ağacının yetişmesi için tek şart, yılın en çok yağış alan aylarında bu ağacın tohumunu ekmek ve filizlendirmek olmalıdır.

Andız Ağacı Yaprak Döker mi?

Andız Ağacı, üzerinden pekmez yapılan ve kozalaklarından tespih yapılabilmekte olan çok faydalı ve çok verimli bir ağaç türüdür. Andız Ağacı zor hava şartlarında yetiştiğinden dolayı yılın farklı aylarında yaprak dökebilmekte ve yaprak kaybı yaşayabilmektedir. Andız Ağaçları birçok farklı hava koşulunda büyüme gösterebilmekte ve ayakta kalabilmektedir.

Andız Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Andız ağacı, doğa üzerinde kendiliğinden büyüyebilen bir ağaç türü olduğu için fazla bakıma ihtiyaç duymamaktadır. Ancak bu ağaç üzerinden pekmez ve tespih yapılabildiğinden dolayı bazı özel seracılar andız ağacına özel olarak çeşitli bakım işlemleri uygulayabilmektedir. Yılın belirli aylarında Andız Ağaçları ilaçlanmakta ve çeşitli sert dalları budanarak ağacın hiçbir şekilde zarar almaması sağlanmaktadır.

Andız Ağacı Faydaları Nelerdir?

Andız ağacının birçok farklı faydası bulunmaktadır. Ancak bilinen en büyük faydası Andız Ağacı üzerinden alınan pekmez olarak bilinmektedir. Andız ağacı pekmezi bilinen en ünlü pekmezlerden birisidir ve birçok farklı hastalığa da şifa olduğu bilinmektedir.

Andız Ağacının Kullanım Alanları

Andız ağacı birçok farklı alan üzerinde kullanılabilmektedir. Özellikle tespih severler tarafından çok önemli bir ağaç türü olan Andız Ağacı, ''Kuka'' adı verilen tespih türünün yapımında kullanılan ana etmendir. Kozalakları da çok farklı alanlar üzerinde kullanılabilen bu ağaç türü, aynı zamanda dekorasyon sektörü içerisinde de kullanılabilmektedir.