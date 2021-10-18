Ananas Suyu Ne İşe Yarar, Cinsel Gücü Artırır Mı? İşte, Cinsel Gücü Artıran Yiyecekler

Tadıyla son zamanların gözde meyveleri arasında yer alan ananasın sağlığa da birçok faydası var. Uzmanların tüketilmesini tavsiye ettiği ananas suyu sindirimi rahatlatırken bir yandan da antioksidan özelliğiyle koruma sağlıyor. Bunun yanında ananas suyunun cinsellikteki etkisi de sıklıkla araştırılıyor. İşte ananas suyu hakkında merak edilenler ve cinsel gücü artıran yiyecekler...

Ananas suyu ne işe yarar?

Ananas suyu, protein sindirimi için önemli bir enzim olan bromelain açısından zengindir. Ayrıca A, B ve C vitaminleri, kalsiyum, potasyum, magnezyum, sodyum, demir, karbonhidrat içeren lifli bir meyvedir. Bu nedenle aşağıdaki hastalıkların önlenmesi ve giderilmesinde önemli bir rol oynar.

Kireçlenmeyi önler.

Stresi azaltmada yardımcı olur.

Eklemlerde iltihaba karşı etkilidir.

İdrar söktürücü bir özelliği vardır.

Cinsel performansı arttırır.

Düzensiz regl dönemlerini düzenler.

Hazımsızlığın giderilmesine yardımcı olur.

Toksinlerin vücuttan atılmasında etkilidir.

Kulak enfeksiyonlarını geçirir.

Bağırsakların temizlenmesini sağlar.

Alerjiyi azaltır.





Ananas suyu cinsellikte ne işe yarar, cinsel gücü artırır mı?

Ananas suyu, bromelin enzimi içermektedir ve bromelin de libidoyu artırır. Bu nedenle de kadında ve erkekte cinsel gücü artırarak cinsel isteksizliğe harika bir doğal besin kaynağı olan yiyecekler arasında üst sıralarda yer alır.

Cinsel gücü artıran yiyecekler

Diyetisyen Özlem Sert Aydın, cinsel gücü artıran yiyecekler ile ilgili aşağıdaki bilgileri paylaştı.

Çikolata: Serotonin ve dopamin hormon sentezini tetiklediği için mutluluk verir ayrıca theobromin içermesinden dolayı sizi uyarır.

Somon: Omega-3 oranı fazla olan balıklardandır ve omega-3 kan akışkanlığını hızlandıran bir yağ asididir.

Yağsız kırmızı et, tavuk, hindi: Demir eksikliği cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir, demir eksikliğinin oluşmaması için de yağsız kırmızı et, tavuk, hindi, yumurta ve kurubaklagiller tüketilmelidir.

Kırmızı meyveler: Birçok meyvede bulunan antosiyan, kan akışkanlığını hızlandırır. Özellikle ahududu, böğürtlen, çilek, kiraz, yabanmersini antosiyaninden zengindir.

Avokado: B6 vitamininden zengindir dolayısıyla serotonin salgılanmasını uyarır ayrıca E vitamininden zengindir testesteron salınımını artırır.

Domates: likopenden zengin bir sebzedir ve libido artırıcı özelliğe sahiptir.

Acı biber: Kan akışını hızlandırdığı ve sinir uçlarını etkilediği için önemlidir. Aynı etkiyi zencefil de gösterir.

Yumurta: B6 ve B5 vitaminlerinden zengindir yani strese karşı koruyucu, hormon seviyesini dengeleyicidir. Böylelikle libidoyu artırır.

Kuruyemişler: Özellikle badem, fındık ve antep fıstığı l-arjinin adlı aminoasitten zengindir ve dopamin hormonu sentezini tetiklediği ve dolayısıyla kan akışını hızlandırdığı için tüketilmesi gereken besinlerdendir.

Sarımsak: Damarları genişletir ve dolayısıyla dolaşımı hızlandırır.