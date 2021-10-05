Ananas Besin Değerleri: 100 Gr Ananas Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri..

Ananas bitkisi çok yıllık bitkiler kategorisinde yer almaktadır. Bu meyvenin ana yurdu Güney Amerika bölgesidir. Ananas, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanında bu besin lif açısından da oldukça zengindir.

Ananas Besin Değerleri: 100 gr Ananas Kaç Kalori?

Ananası vitamin ve mineraller açısından son derece faydalı bir meyvedir. İçerisinde A ve C vitaminler ve bunun yanında yüksek miktarda folik asit bulunmaktadır. Özellikler diyetlerinde kalori hesabı yapanlar tarafından ananasın kalorisi merak konusu olmaktadır. 100 gr ananasın kalorisi sadece 74 kalori kadardır.

Ananasın Protein ve Karbonhidrat Değerleri Nasıldır?

Diyetlerde tüketilen besinlerin değerleri de merak konusu olmaktadır. Ananasın da protein ve karbonhidrat değerleri merak edilmektedir. 165 g ananas içerisinde yaklaşık 1 gr protein bulunmaktadır. Aynı şekilde karbonhidrat miktarı ise yaklaşık 13 gr kadardır.