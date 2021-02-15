Anamur Muzu Nasıl Yetişir? Anamur Muzu Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Anamur muzu, Mersin ilinin Anamur ilçesinde yetişmekte olan çok lezzetli bir muz türüdür. Yerli muzlar arasında bilinen en meşhur muz olma özelliğine sahiptir. Eğer yerli muz tercih edilecekse ilk tercihler arasında her zaman Anamur Muzu bulunmaktadır. Türkiye'ye 1960'lı yıllarda gelmiş olan bir muz türüdür. Oldukça sevilerek ve beğenilerek tüketilmektedir. Bu yüzden yaygın bir şekilde yetiştirilmektedir.

Anamur Muzu Nasıl Yetişir?

Anamur muzunu yetiştirebilmek için öncelikli olarak gerekli iklim şartlarına sahip olan bir bölge seçilmelidir. Anamur muzu yetiştirmek için iki seçenek bulunmaktadır. Birincisi açık tarla tarımı ile yetiştirilen muz olurken diğeri de örtü altı yetiştiricilik olarak tanımlanmakta olan yetiştirme türü olarak ifade edilir.

Anamur Muzu Nerede Yetişir?

Anamur muzu, isminden de anlaşılacağı gibi Mersin ilinin Anamur ilçesinde yetişmekte olan bir ağaçtır. En fazla üretim elbette ismini aldığı ilçede yapılıyordur. Ancak bununla birlikte Bozyazı ilçesinde ve köylerinde, İçel ilinde, Alanya ilçesinde ve köylerinde ve Gazipaşa da yetişmektedir. Anamur muzu yetiştiriciliği oldukça yaygındır. Anamur da, muz ihtiyacının %60'ı karşılanmaktadır.

Anamur Muzu Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Anamur muzu, Türkiye'de yetiştirilmekte olan bir muz türüdür. Yerli muzlar arasında oldukça popüler olan ve en fazla tercih edilen muz türü olarak önemli bir yere sahiptir. Anamur muzu ülkemizde en fazla Mersin ilinin Anamur Şehrinde yetişmekte olan bir muz türü olarak dikkatleri çekmektedir.

Anamur Muzu En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Anamur muzu elbette en iyi Mersinde ve Anamur da yetişmekte olan bir muzdur. Gazipaşa ve Alanya'da da muz üretimi aktif bir şekilde yapılmaktadır. Kazanç getiren bir meyve olan Anamur muzu oldukça kaliteli bir muz çeşidi olarak bilinmektedir. Türkiye'ye has bir muz çeşidi olarak bilinen ve yerli üretimin en fazla tercih edilen muz türü olarak bilinen Anamur muzu son zamanlarda oldukça popüler bir hale gelmiştir.