Analiz laboratuvarına uluslararası düzeyde tam not

Laboratuvar, gıda kayıplarının en aza indirilmesi, atık oluşumunun azaltılması, daha düşük enerji kullanımı ile sürdürülebilir üretime imkan sağlıyor.

TÜRKAK, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) üyesi olan ve Türkiye’de TS/EN ile ISO/IEC 17025 belgelerinin tek yetkili akreditasyon kuruluşu konumunda yer alıyor.