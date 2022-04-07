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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam>Analiz laboratuvarına uluslararası düzeyde tam not
Sağlıklı Yaşam

Analiz laboratuvarına uluslararası düzeyde tam not

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Analiz laboratuvarına uluslararası düzeyde tam not

"Migros’un İzmir’de bulunan Taze Et Üretim Tesisi analiz laboratuvarları yürüttüğü faaliyet kapsamında uluslararası düzeyde tam not alarak TÜRKAK akredite kuruluşlar listesine girdi."

Laboratuvar, gıda kayıplarının en aza indirilmesi, atık oluşumunun azaltılması, daha düşük enerji kullanımı ile sürdürülebilir üretime imkan sağlıyor. 

TÜRKAK, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) üyesi olan ve Türkiye’de TS/EN ile ISO/IEC 17025 belgelerinin tek yetkili akreditasyon kuruluşu konumunda yer alıyor.

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