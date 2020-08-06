Ammonit Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Ammonit Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Ammonit taşı, görüntü olarak salyangozu andıran fakat salyangoz türünden gelmeyen başka bir çeşit eski dönemin hayvanları arasında bulunan ve hayvan üstünden oluşumunu sağlayan oldukça faydalı bir taştır.

Ammonit Taşı Nedir?

Ammonit taşı, eski dönemlerde var olan ammonit isimli bir hayvanın fosilleşmiş hali ammonit taşını meydana getirmektedir. Ammonit isimli hayvan türünün yıllar içinde fosilleşmesi ile günümüze ulaşmış olan bir taştır. Yani fosilleşerek taşlaşmış halde bulunmaktadır. Bu hayvan soyu tükenmiş olan deniz yumuşakçaları arasında bulunmaktadır. Ortalama olarak 350 milyon yıl önce yaşadığı bilinen bu hayvanlar dinozorlar ile birlikte yok olmuş canlılardan arasında yer almaktadır. Ortalam olarak 60 milyon yıl öncesinde yok olmuşlardır.

Ammonit Taşın Nasıl Oluşur?

Günümüzde detaylı olarak yapılan fosil araştırmaları sonucunda bu ammonit türünde 5 milimetreden yaklaşık 3 metreye kadar çıkan çeşitli türleri bulunmaktadır. Takı sektöründe sıklıkla kullanılan ammonit taşı ammonit hayvanının fosilleşerek taşlaşması ile oluşmuştur. Daha fazla tortul kayaçlar içinde gömülü şekilde rastlanılan amonit taşı, yarı değerli taşlar içerisinde yer almaktadır. Ayrıca bu taşın fosilleşmiş olarak günümüze kadar sadece kabuğunun geldiği bilinmektedir.

Ammonit Taşının Özellikleri

Günümüzde sıklıkla kullanılan ammonit taşı, kabuk şeklindedir. Genellikle kayaçlar ile bir bütün haline gelmiştir. Bu taşlar oldukça değerli olup bazı kabuklu olanları parlaktır ve bazı ammonit taşları ise sedefli bir görünüme sahiptir. Çünkü ammonit fosilleşerek taşlaşırken kabuk kısmunda bulunan sedefli kısım zarar görmemekte olup kendini koruyarak günümüze kadar gelmektedir. Ayrıca bazı türlerin altın gibi parladığı gözlemlenmektedir.

Ammonit Taşı Nerelerde Bulunur?

Ammonit değerli taşı doğada nadir olarak bulunan taş çeşitleri içinde yer almaktadır. Bu nedenle dünyanın bazı belirli yerlerinden çıkarılmaktadır. Bunlar yerler içerisinde Çin, ABD, Hindistan ve Kanada yer almaktadır. Ülkemizde ise sadece Marmara ile birlikte İç Anadolu Bölgesinde ammonit taşı çıkarılmaktadır.

Ammonit Taşının Faydaları

Günümüzde sıklıkla kullanılan ammonit taşı pek çok insan tarafından talep görmektedir. Birbirinden farklı alanlara kullanılmakta olan ammonit taşı ile genellikle takı, ev süsü, aksesuar yapılmaktadır. Ammonit taşının sunduğu birbirinden farklı özellikler ve faydalara ek olarak ammonit taşı ayrıca insanların sağlığı konusunda kullanımı oldukça önemlidir. Bu taşın kendine ait özelliği olan her biri birbirinden farklı kabuklara sahip ve değişik şekillerde olması sayesinde taş oldukça güzel bir görünüm sağlamaktadır.

Birbirinden farklı çeşitlere sahip olan değerli Ammonit taşının faydaları ise şu şekilde sıralanmıştır.

Öncelikle ammonit taşı kullanan kişiye pozitif enerji vermekte olup kişiye canlılık sağlarken kişinin istikrar sahibi olmasını da sağlamaktadır.

Ammonit taşı kullanan kişiler depresyon ile birlikte oluşan intihara meyillilik durumlarını gidermektedirler.

Bu taşı kullanan kişilerde yaşama sevinci artmakta olup topraklama da sağladığı için ammonit taşı negatif enerjiyi emerek kişinin içinde pozitif enerjiye dönüştürmektedir.

Ammonit taşı stresi azaltmakta ve kullanan kişideki kan basıncını dengelemektedir.

Akciğer hastalığına karşı düzenli kullanımda iyi bir enerji vererek iyi geldiği bilinmektedir.

Hamile bayanlarda doğumun daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak ve kişinin sancıları azalttığı bilinmektedir.

Odaklanma ya da konsantrasyon sorunu çeken kişiler için güçlü bir etki sağlamaktadır.

Bu şekilde pek çok faydası ile birlikte ammonit taşı günümüzde takı, ev eşyası ve aksesuar yanında bir de süs eşyası olarak da kullanabilmektedir.