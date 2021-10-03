AMH Nedir, AMH Değeri Kaç Olmalı? AMH Testi Ne Zaman Yapılmalı?

Hem erkeklerde hem kadınlarda olan AMH, rahimde ve testislerde salgılanır. Ancak menopoz sonuna kadar salgılanır fakat menopozda yok denecek kadar düşer. Peki gebeliği etkileyen AMH nedir, AMH testi ne zaman yapılmalı, AMH değeri kaç olmalı? İşte AMH hakkında önemli bilgiler.

AMH nedir?

Anti Müller hormon (kısaca AMH), kadınlarda salgılanan bir üreme hormonudur.

Hormon embriyonun erken dönemlerinde cinsiyet belirleme fonksiyonu vardır. Normal erkeklerde Wolf kanalı, dişilerde Müller kanalı vardır. Doğacak erkek çocuk XY kromozomunu aldıktan sonra cinsel organ gelişiminin düzgün olması için AMH Müller kanalını baskılar ve sadece wolf kanalı gelişir. Eğer AMH veya AMH reseptörleri mutasyona uğramışsa ya da yeterli değilse AMH müller kanalını baskılayamaz ve bu durumda dirençli müller kanal sendromu olarak tanımlanan hermafrodit yani çift cinsiyetli çocuk meydana gelir. Genetik olarak erkek ancak cinsel gelişim ve dış görünüş olarak biseksüel karakterdedir. Sendrom inmemiş testis, rudimenter bir uterus ve karmaşık dış genital yapı le karakterizedir.

AMH testi özellikle kadınların doğurganlığı üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olan yumurta rezervi ve kalitesi hakkında net bir veri kaynağı haline geldi.

AMH değeri kaç olmalıdır?

Üreme sağlığı açısından, AMH testindeki düşük değerler kadınlarda düşük yumurta sayısını gösterir. 1'in altındaki değerler görülürse acele edilmelidir. Çünkü bu durum yumurtalar tükeniyor demektir. AMH'si düşük ve anne olmak isteyen kadınlar zaman kaybetmemelidir. Yumurta dondurma bu aşamada hamilelik şansını korumak için önerilen yöntemlerden biridir.

38 yaşından önce yapılan AMH testinin normal değerleri 2.6 - 6.8 ng / ml olarak gözlendi. Bununla birlikte, polikistik yumurtalıkları olan kişilerde, AMH test değerinin 6.8 ng / ml'den yüksek olduğu bulunmuştur.

AMH testi ne zaman yaptırılmalı?

Jinekolog Op. Dr. Gğrhan Keleş, AMH testi uygun zamanı için şu önerilerde bulunuyor;

“Bu testin diğer bir özelliği adetin herhangi bir gününde yapılabilmesidir. E2 ve FSH testleri de yumurta rezervi ve menopoz konusunda fikir verir ancak bu testler adetin 3. günü yapılır ve sonuçları değişiklik gösterebilir. Halbuki AMH stabildir, tekrar yapıldığında sonuç değişmez.

Kısırlık tedavisi gören hastalarda kesin bir görüş birliği olmasa da 1-3np/ml normal kabul edilir. 1np/ml min. altında gebelik şansı azalırken 5np/ml min. üzerindeki hastalarda tedaviye aşırı cevap verme ihtimali olduğundan ilaçların dikkatli seçilmesine ve miktarına karar vermeye yardımı olur. Hem doktor hem de hastaya maddi manevi kolaylık sağlar.”