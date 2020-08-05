Ametist Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Ametist Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Ametist taşı, günümüzde çeşitli takılarda kullanılan özel bir doğal taştır. Kolyelerde, yüzüklerde ve bilekliklerde özellikle kullanımlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Ametist taşı, doğada bol bulunur. Diğer doğal taşlar ile karşılaştırıldığında uygun fiyatları ile tercih edilmektedir.

Ametist Taşı Nedir?

Ametist taşı, mor renkte doğal bir taştır. Parlak yapısı sayesinde yaygın bir kullanım ağı vardır. Ametistin yapısında hem demir hem de yüksek enerji barındırır. Kullanımı çok eski zamanlara uzanmaktadır.

Ametist Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Ametist taşı, doğada çok fazla bulunan bir taştır. Bununla birlikte Zambiya, Sri Lanka, Meksika ve Madagaskar bölgelerinde yoğun olarak çıkarılmaktadır. Türkiye'de birçok bölgede rastlanılan ametist kristalleri Balıkesir-Dursunbey, Ordu-Fatsa, Yozgat-Şefaatli, Çanakkale-Lapseki, Ordu-Gölköy, Giresun-Şebinkarahisar bölgelerinde çıkarılmaktadır.

Ametist Taşı Nasıl Anlaşılır?

Ametist taşının sahtesi genellikle ele alındığında görünümünden anlaşılmaktadır. Ametist taşı gibi bazı taşlar yüksek ısılara maruz kaldığı zaman renkleri değişiklik gösterir. Bu işlemler yapıldığında ametist taşının içinin ve dışının renginin aynı olduğu görülürse, bu durum işleme konu ametist taşının yüksek ihtimalle orijinal olduğunu ifade eder.

Ametist Taşının Özellikleri

Dünyadaki en popüler taşlardan biri olan ametist taşlarının %90'ı mor renklidir. Koyu kırmızı ve açık pembe alternatifleri de bulunmaktadır. Estetik ve parlak bir görünüme haiz olan bu doğal taşlar, mücevher ve takı sektöründe ilgi görmektedir. Ametist taşının iç yapısı da merak edilmektedir. Ametist taşında demir elementi dışında kükürt de bulunur.

Ametist Taşının Faydaları

Ametist taşı, pek çok faydası ile öne çıkan doğal taşlardan biridir. Bu faydalar şöyle sıralanabilir:

- Yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi vardır.

- Yoğunlaşmayı sağlayan ideal bir taş olduğundan dikkat dağınıklığına iyi gelmektedir.

- Bedende biriken negatif enerjiyi toplayarak kişinin pozitif hissetmesine yardımcı ve destek olur.

- Takıntılı düşünceleri uzaklaştırıcı ve yatıştırıcı etkiye haizdir.

- En bilinen faydası kişiye verdiği rahatlatıcı etkidir.

- Gözlere iyi geldiği ve kanı temizlediğine inanılmaktadır.

- Tıpkı akik taşı gibi bu taşta hem fiziksel hem de manevi açıdan birçok fayda sağlamaktadır.

Ametist Taşının Oluşumu

Fosillerin yüzyıllar sonucunda dönüşümü ile meydana gelen organik maddeler içeren sert yapılı mor renkli taşlardır. Sert yapısı ile bilinen ametist taşı, yüksek ısılar karşısında ise dayanıksızdır. Yüksek ısıya maruz kaldığında ametist taşı, verilen ısı derecesine bağlı olarak içinde yer alan organik maddeler ve minarelere göre sarı, kahverengi ve benzeri farklı renklere dönüşebilmektedir.

Ametist Taşının Kullanım Alanları Nelerdir?

Ametist taşının pek çok kullanım alanı vardır. Mücevherat sektöründe en çok tercih edilen ve talep gören taşlardan biridir. Küpe, kolye, yüzük, kolye ucu, bileklik ve tespih gibi pek çok kullanım alanları bulunmaktadır. Bu kullanımlarının yanında ametist taşı, işlenmemiş bir biçimde televizyon ve bilgisayar yanlarına konulmakta ve bu elektronik cihazların zararlarının azaltılması maksadı ile kullanılmaktadır.

Ametist taşının ister evlerde ister iş yerlerinde olsun birçok ortamda bulundurulmasının en önemli sebeplerinin başında bu değerli taşın, ortamdaki zararlı ışınları çekmesi, negatif elektriği pozitif elektriğe dönüştürmesidir. Pozitif enerji oluşumunda seçilen doğal taşların başında gelmektedir. Uykuda rahatlık vermesi özelliğinden ötürü bazı ünlü yatak firmaları, ametist taşından ametist terapi yatakları üretimine ağırlık vermektedirler.