ABD'nin Çılgın Kızı! Adım Adım Halsey Stili

Ne yapsa çok konuşuluyor, ne giyse yakışıyor! İşte adım adım Halsey stili...

Pandeminin başlarında köpeğiyle bolca vakit geçirdiği paylaşımlar yapan ABD'li yıldızın rahat kıyafet seçimleri ve farklı saç modelleri oldukça beğeni topladı. Renkli, son derece kendine özgü bir bluzla tamamladığı renkli saç tokaları ve hafif makyajı, Halsey’nin doğal ama dikkat çekici tarzını yansıtan nitelikte.

Hemen her zaman stilinde cesur olan şarkıcı, saçları da dahil olmak üzere baştan aşağı pembe tarzıyla, geçtiğimiz Nisan ayında çok konuşulmuştu. Özellikle pembe çizmeleri ve saçlarıyla ön plana çıkan Halsey, kusursuz fiziğiyle de göz dolduruyor.

Halsey bu kez de kolejli stiliyle karşınızda! Saçlarında sürekli değişiklikler yapan şarkıcı, kombinlerinde mutlaka bir detayı saç rengiyle eşleştirmeye özen gösteriyor. Turuncu saçları ve turuncu fularıyla tarzını bütünleştiren Halsey, mini kolej eteği ve çoraplarıyla karantinaya meydan okuyor.

Ev stiliyle kendinden çok söz ettirmesine rağmen, Halsey ne giyse yakışıyor ne yapsa çok konuşuluyor. Bu kez pembeye boyadığı uzun saçları, aynı tonlardaki sıradan tişörtünü tamamlıyor. Her zaman detayları seven ünlü yıldız, makyajını evde olsa da ihmal etmeyenlerden…

Sıra dışı tarzının yanında farklı çıkışları da Halsey stilini özel kılan sebeplerden biri. Bu kez doğal, masum bir görünümle paylaşım yapan ABD'li şarkıcı, tırnaklarıyla ilgili gelen eleştirilere de “Manikür yaptırmayı hiç sevmiyorum, bunun pandemiyle ilgisi yok” şeklinde cevap vermiştii.

Herkes gibi Halsey’de bu yıl doğaya geri dönenlerdendi. Kendi bahçesinden olan mahsülleri toplarken paylaştığı fotoğrafta, makyajsız olmasıyla, şapkası ve jean tulumuyla takipçilerinden övgüler aldı.

Yılın trendi örgü saçlara ayak uyduranlardan biri de Halsey’di. Şarkıcı, sade görünümü ve örgü saçlarıyla zıt bir uyum yakalamayı iyi biliyor.

Ve karşınızda bir önceki görünümünden tamamen farklı olan, kısacık saçlarıyla ABD'nin asi kızı Halsey! Sokak modasına olan hayranlığı yıl boyunca evinde, ofiste hemen her yerde devam etti. Sıradan bir bluz ve renkli boncuklu kolyesiyle Halsey, bu zor süreçte herkese umut verdi.

Kim demiş evde şık olunmaz diye! Halsey’nin batik desenli eşofman altıyla tamamladığı straplez örgü bluzu geçtiğimiz yıl çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Aynı şekilde fıstık yeşiline boyadığı saçları ve makyajıyla evinden bir kare paylaşan cesur yıldız, ev şıklığıyla göz doldurdu.

Halsey, karantinada vaktinin çoğunu spor ve egzersizle geçiriyor. Oldukça çarpıcı bu egzersiz kombiniyle dikkat çeken Halsey, kusursuz fiziğiyle de hayranlık uyandırdı.