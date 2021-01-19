Amerikan Pastası Serisi Filmleri - Amerikan Pastası Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Amerikan Pastası filmi, bir gençlik serisi filmi olarak bilinmektedir. Serinin dört tane sinema devam filmi bulunmaktadır. Bunun dışında da vizyona girmemiş olan dört tane yan filmi bulunmaktadır. Filmlerin genel olarak müstehcen mizah üzerine bir konusu bulunmaktadır.

Amerikan Pastası Serisi Filmleri ve İsimleri

- Amerikan Pastası

- Amerikan Pastası 2

- Amerikan Pastası: Düğün

- Amerikan Pastası Buluşma

Amerikan Pastası Serisi İzleme Sırası

- Amerikan Pastası

- Amerikan Pastası 2

- Amerikan Pastası: Düğün

- Amerikan Pastası: Bando Kampı

- Amerikan Pastası: Çıplak Yol

- Amerikan Pastası: Beta Evi

- Amerikan Pastası: Aşk Kitabı

- Amerikan Pastası: Buluşma

Amerikan Pastası

Amerikan Pastası serinin ilk filmidir. Vizyona girdikten sonra bir anda tüm dünyada popüler hale gelmiştir. Yayınlandıktan sonra bir fenomen haline gelen filmin devam filmleri de çekilmiştir.

Amerikan Pastası Konusu

Cesur bir komedi filmi olarak bilinmekte olan bir filmdir. Film dört tane lise öğrencisinin mezuniyet gecesine kadar bakirliklerini bozmaya karar vermeleri ile başlar. Kızlar konusunda pek bir tecrübeleri bulunmasa bile bunu değiştirmeye kararlıdırlar.

Amerikan Pastası Vizyon Tarihi

Film, 5 Kasım 1999 tarihinde vizyona girmiştir.

Amerikan Pastası Oyuncuları

- Jason Biggs

- Seann William Scott

- Chris Klein

- Thomas Ian Nicholas

- Alyson Hannigan

Amerikan Pastası 2

İlk filmin tutmasının ardından devam filmi olarak gelen bir filmdir. Gençlik komedi filmi olan film aynı zamanda da serinin ikinci filmidir. Oldukça sevilmekte olan birinci filmde olan her detay ikinci filmde de bulunmaktadır.

Amerikan Pastası 2 Konusu

Kahramanların kolejdeki ilk yılları sona erdikten sonrasını anlatmakta olan bir devam filmidir. Çocuklarının büyüdüğünün farkına varan anne ve babalar da filmde yer almaktadır. Ancak genel olarak kızlar konusunda tecrübesiz erkekler üzerinden geçmekte olan bir filmdir.

Amerikan Pastası 2 Vizyon Tarihi

Film, 12 Ekim 2001 tarihinde vizyona girmiştir.

Amerikan Pastası 2 Oyuncuları

- Jason Biggs

- Alyson Hannigan

- Chris Klein

Amerikan Pastası: Düğün

Serinin tutulan iki filminden sonra üçüncü film olarak vizyona girmiştir. Diğer filmlerden farklı olarak bir düğün hazırlığı söz konusudur.

Amerikan Pastası: Düğün Konusu

Jim ve Michelle, oldukça kısa bir süre içerisinde düğün yapmak için gerekli olan tüm hazırlıkları kısa bir zaman içerisinde çözmeye çalışır.

Amerikan Pastası: Düğün Vizyon Tarihi

Film, 3 Ekim 2003 tarihinde vizyona girmiştir.

Amerikan Pastası: Düğün Oyuncuları

- Jason Biggs

- Seann William Scott

- Alyson Hannigan

- Eddie Kaye Thomas

- Thomas Ian Nicholas

Amerikan Pastası: Buluşma

Serinin son filmi olarak vizyona girmiştir. Oldukça sevilmekte olan film serisinin yine beğeni toplamakta olan bir filmi olarak vizyona girdiği tarihte dikkatleri çekmiştir.

Amerikan Pastası: Buluşma Konusu

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen eskimeyen tek şey arkadaşlıkları oldu. Şimdi aradan geçen yıllardan sonra buluşup eskiden olduğu gibi eğlenceli vakit geçireceklerdir.

Amerikan Pastası: Buluşma Vizyon Tarihi

Film, 6 Nisan 2012 tarihinde vizyona girmiştir.

Amerikan Pastası: Buluşma Oyuncuları

- Jason Biggs

- Alyson Hannigan

- Chris Klein

- Thomas Ian Nicholas