Ameliyatsız Kaş Kaldırma Estetiği Acılı Bir İşlem midir?

Kaş Kaldırma Estetiği Kimlere Yapılır?



Zamanın ilerlemesi, yer çekiminin etkisi, cildin elastikiyetinin ve neminin azalması ile birlikte tüm vücutta olduğu gibi yüz bölgesinde de genel bir sarkma meydana gelebiliyor. Yüzdeki sarkmanın derecesi de iple kaş askı yöntemi için belirleyici kriterler arasında yer alıyor. İple kaş kaldırma estetiği 30 ila 40 yaş arasında, cildindeki sarkma minimal derecede alan olan kişilere uygulanabiliyor. Aynı şekilde kaş düşüklüğü sorunu olan, kaş yapısı nedeniyle üst göz kapağı cildinde düşüklük bulunan, kaşları düz ya da şeklen yüz ifadesine uygun olmayan kişiler de iple kaş kaldırma uygulaması için uygun aday olarak kabul ediliyor.

İple Kaş Kaldırma Acılı Bir İşlem midir?

Öncelikle iple kaş kaldırma uygulaması cerrahi bir nitelik taşımadığını bir kez daha belirtmek isterim. Uygulama esnasında hastalarımızın cildine herhangi bir kesi yapılmaz. Kaş çizgisinin hemen altından ve saçlı deriye yakın kısımlardan iğne yardımıyla küçük delikler açılır, kendiliğinden eriyebilen ve dokuyu asma özelliğine sahip özel cerrahi ipler bu kısımlardan geçirilerek işlem gerçekleştirilir. Uygulama öncesinde iplerin geçiş noktalarına minimal ölçüde lokal analjezik enjekte edilir. İşlem sırasında hiçbir ağrı ya da acı hissedilmez. Ameliyatsız kaş kaldırma estetiği oldukça konforlu bir şekilde tamamlanır.

Ameliyatsız Kaş Kaldırma Başka İşlemlerle Kombine Yapılır mı?

Ameliyatsız kaş kaldırma estetiği de hemen hemen tüm ameliyatsız estetik uygulamaları gibi farklı işlemlerle kombine edilebilir. Bu noktada temel çıkış noktası hastalarımızın ihtiyaçlarıdır. Doğru ve kişiye özel bir planlama gerçekleştirildiği takdirde kaş kaldırma estetiği çene kontürünü düzeltme, alın ve boyundaki kırışıklıkların giderilmesi, yüz germe gibi doğal ip estetiği uygulamaları ile tamamlanabilir. Aynı şekilde kişinin ihtiyaçları doğrultusunda botoks, PRP ve dolgu işlemleri de ameliyatsız kaş kaldırma ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilir.

Ameliyatsız Kaş Kaldırma Sonrası İyileşme Süreci Konforludur

Cerrahi bir prosedür uygulanmadığı için iple kaş askı sonrası cerrahi bir komplikasyon ortaya çıkmaz. İşlem sonrası minimal morluklar, hafif şişlikler veya kızarıklıklar oluşabilir; buz kompresi uygulandığında bu belirtiler kısa sürede geçecektir. Uygulama esnasında kullandığımız ipler özel ameliyat ipleridir. Uzun yıllardan beri beyin, kalp ve abdominal cerrahilerde güvenle kullanılmaktadır. Kendiliğinden eriyebilen doğal ipler aynı zamanda cilt rejuvenasyonu da sağlamaktadır.

Ameliyatsız kaş kaldırma uygulanan kişi, günlük hayatına hemen dönebilir. Yaklaşık 30 dakikada tamamlanan kaş kaldırma sonrasında yaklaşık 3 hafta ağır ve tempolu hareketlerden kaçınılması önemlidir. Aynı zamanda ip askı yapılan kaş bölgesine zarar gelmemesi adına yüze fazla baskı yapılmaması, abartılı mimiklerden uzak durulması da önerilmektedir. İple kaş kaldırma uygulamasının en büyük avantajlarından biri etkisinin hemen ortaya çıkması ve cilt yenilenmesini sağladığı için bölgede gençleşme sağlamasıdır. İple kaş askılama yöntemi ile gerçekleştirilen kaş kaldırmanın etkisi yaklaşık 2 yıl devam eder, bu sürenin ardından uygulama tekrarlanabilir.



İple Askı Uygulamalarında Deneyim Ön Plana Çıkıyor

Medikal estetik uygulamaları daha genç ve daha güzel/çekici görünmek isteyen kadınların ve erkeklerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Cerrahi müdahale gereksinimini azaltan ve doğru zamanda uygulandığında kişinin genç görünümünü koruyan bu uygulamalar arasında iple askı en çok tercih edilenler arasında olmayı sürdürüyor. İp askı yönteminde farklı tür iplerin bulunması uygulama özelinde doğru iplerin seçilmesini gerektiriyor. Dolayısıyla uzmanlık ve deneyim her zamanki gibi ön plana çıkıyor. Bir de planlama süreci var tabii, tüm askılama uygulamalarının kişiye özel şekilde planlanması alınan sonuçların verimliliğini doğrudan etkiliyor. Uygulama esnasında kullanılan iplerin seçimi kadar kalitesi de fark yaratıyor. Biz uygulamalarımız esnasında sağlık için uygunluğu kanıtlanmış PDO iplikleri kullanıyoruz. Böylece tüm işlemlerimizi yüksek memnuniyet ile tamamlayabiliyoruz.

Medikal Estetik Dr. Nejat Can