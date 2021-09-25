Ameliyatsız Göz Çevresi Estetikleri

Göz çevresindeki estetik sorunlarla ilgili en yaygın şikayetler arasında kırışık, kaş düşüklüğü, göz altı morluğu, göz kapağı sarkmaları sayılabilir. Estetik cerrahide bütün bu sorunların cerrahi ve cerrahi olmayan tekniklerle tedavi edilmesi mevcut. Göz çevrenizdeki ince çizgiler, kırışıklıklar ve morluklar için derinliğine göre botoks, ışık dolgusu ya da vitamin enjeksiyonları kullanılabilir.

Göz kapağı sorunları: Cilt yaşlandıkça zaman içinde esnekliğini kaybeder. Esneklikteki bu azalma, yer çekimi kuvvetiyle birleşince yaşlanan derinin sarkmasına neden olur. Alt gözkapağındaki fazla deri katlanmalara ve kırışıklıklara neden olur. Üst göz kapağındaki fazlalıksa aşağı sarkarak gözleri hem işlevsel hem de estetik açıdan olumsuz yönde etkiler.

Gözaltı torbaları: Genetik, yaşlanma ya da yaşam koşullarının oluşturduğu göz altı torbalarından enjeksiyon ya da estetik cerrahi müdahaleler ile kurtulabilirsiniz. Işık dolgusu estetiği bu sorunların tedavisinde yaygın olarak tercih edilen tekniklerin başında yer almaktadır.

Alt göz kapağı: Göz altında bulunan yağ fazlasını alarak göz altı torbalarını gidermek ya da yağ eksikliğinden kaynaklanan boşlukları düzeltmek amacıyla yapılıyor. İşlem sırasında estetik cerrahınız alt göz kapağınızın içinden girerek, yağ fazlasını ya yeniden yerleştirir ya da alır. Gerek varsa kaslar ve tendonlar yeniden yapılandırılarak göze daha düzgün bir şekil verilebilir.

Üst göz kapağı: Göz kapakları ile kaşlar arasında oluşan boşluklar kalıtımsal ya da yapılmış bir ameliyatın sonucunda ortaya çıkmış olabilir ama bunların da çözümü var. Işık dolgusu ile üst göz kapağındaki estetik sorunlar da ameliyatsız teknikler ile çözülebilmektedir.

Göz altı çukurları ve morlukları: Göz altı çukurlarını kapatmanın en iyi yöntemi ışık dolgusu estetiğidir. Özel sıvı içeriği göz altı bölgesinde su toplanmasını sağlayarak dokuların şişmesini sağlıyor. Göz altı çukurlarını ve morluklarını kapatmak ve doldurmak için ışık dolgusu yaygın olarak tercih edilmektedir. Hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu estetik operasyon tekniklerinin başında yer alır.

Ameliyatsız kaş kaldırma: Göz çevrenizde belirli bölgelere uygulanacak botoks enjeksiyonları kaşlarınızı geçici bir süreliğine yukarı doğru çeker. Bu bölgede iki kas bulunur. Kaşı aşağı çeken kasa botoks uygulanınca diğer kas kaşı yukarı çekecektir. Cerrahınızın enjeksiyon uygulamasında tecrübeli olmasına özen gösterin. Doğru yapılmayan kaş kaldırma işlemleri bakışlarınızda sürekli şaşkın bir ifade oluşmasına neden olabilir.

Göz çevresi kırışıkları: Botoks ve dolgu enjeksiyonu uygulanarak göz kenarlarındaki gülümseme kırışıklarının ve kaş arasındaki dikey çizgilerin tedavisi de mümkün.