Ambalajlı Sütte Besin Değeri Düşer mi?

Tarih boyunca temiz olmayan ve bozulmuş gıdaların neden olduğu hastalıklar milyonlarca insanın ölümüne ya da sağlığını kaybetmesine neden oldu. Bu nedenle havaların da ısınmasıyla özellikle süt ve peynir gibi çabuk bozulan gıdaların doğru tüketimine dikkat edilmeli, açıkta satılan ürünler yerine, paketli gıdalar tercih edilmeli.

İnsan ile mikroorganizmalar arasında ezelden beri süregelen bir ilişki vardır. Bazı mikroorganizmalar bizimle dosttur, bizi hasta etmez hatta peynir gibi önemli gıdalarımızın oluşmasını sağlar. Bazı mikroorganizmalar da sağlığımızı tehdit eder. Bu hastalık yapıcı yan patojen mikroorganizmalar kimi zaman bedenimize direkt olarak saldırır. Örneğin koronavirüs, influenza virüsü, tüberküloz bakterisi böyledir.

Çevresel koşullar ve saklanma koşulları yiyeceğin güvenliğini ve besin değerini etkiler

Bunların kendileri veya oluşturdukları toksinler sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Üstelik bu üreme gözle görülür bir bozulma oluşmadan, koku veya lezzetle bir değişim hissedilmeden önce gerçekleşebilir. Mikroorganizmalar dışında çevresel koşullar, ışık, uygun olmayan sıcaklıklarda saklama gibi durumlar da besinlerimizin güvenliğini, besin değerini ve lezzetini tehdit edebilir. Bu nedenle tükettiğimiz gıdanın ve ambalajlamanın güvenliğine dikkat edilmeli.

Açıkta satılan sütler sağlık için büyük bir risk

Açıkta satılan, insan ve çevre temasına maruz kalmış yiyeceklerin tercih edilmesi sağlık için açık bir risk oluşturabilir. Süt, mikroorganizmalar ve çevre tarafından bozulmaya en yatkın gıdaların başında gelir. Elde edildiği hayvanın sağlığı, memesinde enfeksiyon olup olmadığı, sağıldıktan sonra nerede ne koşullarda ve ne kadar süre beklediği, bu süre içinde nasıl ve ne kadar insan temasına maruz kaldığı, hangi kaplarda tüketiciye ulaştırıldığı büyük önem taşır. Bu yüzden açıkta satılan sütler büyük sağlık riskleri taşır. Ayrıca bu işlem mikroorganizmaları öldürse bile önceden oluşmuş kimyasal toksinleri yok etmez. Üstelik kaynatma nedeniyle besleyici değeri paketli süte göre daha azdır. Açıkta satılan sokak sütleri insan sağlığı için ciddi bir tehdittir.

Ambalajlı sütte besin değeri düşmez

Sağlıklı süt pastörizasyon ve sterilizasyon (UHT) işlemlerinden biri uygulanıp hastalık yapan ve bozulmaya neden olan bakterilerden arındırılır. Bu işlemlerle sütün besleyici değerinde de bir azalma olmaz.