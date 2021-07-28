Amazonit Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Amazonit Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Amazonit Taşı Faydaları Ve Özellikleri

Tatlı akan su enerjisi olarak Amazonit, hem evde hem de ofiste Feng Shui'ye değer bir ağırlık getirir. Eve yerleştirildiğinde, sihrini temel iyileşmeye yardımcı olmak için kullanır.

Amazonit Taşı Nedir?

Amazonit, çeşitli potasyum feldispattır ve Microcline'ın mineral sınıfıdır. Triklinik kristal sisteminin bir parçasıdır ve camsı bir parlaklığa sahiptir. Amazonit mor, gri, yeşil ve mavi tonlarında gelir. Çoğu zaman yeşilimsi mavi bir renktir.

Amazonit Taşı Ne İşe Yarar?

Amazonit kristali şifa özellikleri, "akışa devam" enerjisine ve kalp çakrasıyla bağlantısına ek olarak, iletişim ve ifade merkezi olan boğaz çakrası ile de ilişkilidir. Amazonit, bu enerji merkezini dengeleyerek ve temizleyerek iletişimi desteklemek için güçlü bir boğaz çakra taşı olarak da kullanılabilir.

Amazonit Taşı Nerelerde Bulunur?

Amazonit, zengin renk ve sulu tonları nedeniyle adını Amazon nehrinden almıştır. Ancak, Amazon yakınlarında bulunmaz. Adına en yakın Amazonit, Brezilya'nın Minas Gerais kentindedir. Amazon bölgesinin yerel sakinleriyle uzun süredir devam eden bir bağı vardır. Kadın savaşçılarla bağlantılı olan Amazonit taşının, MÖ 10. yüzyıldan kalma Amazon kabile kadın savaşçılarının kalkanlarını süslediği bilinmektedir.

Amazonit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Parlak yeşil ila mavimsi-yeşil taş renkleri ile ön plana çıkmaktadır. Çoğu kez başka taşlarla karıştırılsa da aslında renk bakımından kendini belli etmektedir.

Amazonit Taşı Nasıl Kullanılır?

Amazonit ile umut için çalışırken, Amazonit kristalinin anlamına erişmenin güçlü bir yolu, kendiniz için bir kristal programı oluşturmaktır. Amazonit kristal takılar takarak, taşı taşıyarak ve mekanınıza dahil ederek hayatınızın her alanını umut ve pozitif enerji ile doldurabilirsiniz. Amazonit taşı takı şeklinde takmak, gün boyunca taşın enerjisiyle bağlantı kurmanın güçlü bir yoludur. Sizinamazonit bilezik, kolye veya küpeler size iyimser kalmanızı ve gittiğiniz her yerde kutsama aramanızı hatırlatabilir.

Amazonit Taşı Faydaları Nelerdir?

Kristal şifa, duygusal ve ruhsal sağlığınızı artırmanın harika bir yolu olsa da, Amazonit taşı aynı zamanda bir dizi fiziksel şifa faydasını da masaya getiriyor.

Amazonitin soğuk havası, tiroid problemlerini dengelemeye yardımcı olabilir,

Kalsiyum eksikliği ile mücadele edenler için Amazonit, vücudun kalsiyumu daha iyi emmesine etkili bir şekilde yardımcı olabilir ve kemiklerinize bir doz rüya gibi canlılık getirir,

Kemik sağlığını artırmanın yanı sıra, daha yüksek kalsiyum seviyeleri de saçların parlak ve güçlü büyümesine yardımcı olabilir,

Hücrelerin yenilenmesine yardım etmede olağanüstüdür ve özellikle bir hastalıktan, yaralanmadan veya fiziksel sağlıkta düşüşten sonra mükemmel şekilde toparlayabilir,

Bir kızarıklık üzerine Amazonitin serinletici dokunuşunu ovmak, aynı zamanda temiz ve yatıştırıcı kalmasına yardımcı olabilir. Cilt koşulları ve hatta sivilce ile mücadele ederler,

Amazonit cilde berrak ve canlı bir renk tonu getirecektir.

Amazonit Taşı Özellikleri Nelerdir?

Amazonit kristali anlamı, kalp çakrasına ve suyun enerjisine olan bağlantılarından gelir. Bu kristalle bağlantı kurarak, hayatınızın her alanında sizi ileriye taşıyabilecek benzer şekilde akıcı ve esnek bir yaklaşımı benimseyebilirsiniz. "Umut" taşı olarak bilinen Amazonit kristali, mükemmel bir tezahür aracıdır.

Suyun akışkan enerjisini kucaklayan bu taş, yaşam yolculuğunuz boyunca ortaya çıkan aksiliklerin, engellerin ve zorlukların üstesinden gelmeniz için size rehberlik eder. Korkuları, şüpheleri ve endişeleri ortadan kaldırarak ve düşük titreşimli enerjiyi pozitiflik, iyimserlik ve umutla değiştirerek çalışır. Bu şekilde, kristaliniz, kendinizi sıkışmış veya vazgeçmeye yakın hissettiğinizde bakış açınızı değiştirmenize ve senaryoyu çevirmenize yardımcı olacak bir araç görevi görür.

Amazonit Taşı Kolye, Tesbih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir mi?

Amazonit taşından takılar ve tesbihler yapılabilir. Genelde yanınızda taşıdığınız bir taş olmasından dolayı tesbih ideal bir seçim olacaktır.

Amazonit Taşı Temizliği ve Bakımı

Biraz sabun ve su; Amazonit taşını temizlemenin ve bakım yapmanın en kolay yoludur.