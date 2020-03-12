Altın Karamel Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Altın karamel saç rengi, koyu karamelin koyu tonunun üzerinde altın rengi ışıltıların katılmasıyla elde edilen bir modeldir. Kullanışlı olması ve her cilt tonuna uyum sağlaması sebebiyle son dönemlerin modası haline gelmiştir.

Altın karamel saç rengi kimlere yakışır?

Hakkında uzun araştırmalar yapılan altın karamel saç rengi, oldukça fazla tercih edilen bir renktir. Bu tonu tercih edenler koyu renk kaşlara sahipse açma yaptırarak güzel bir uyum yakalayabilmektedir. Böylece ışıltılı ve parlak bir görünüm yakalanmaktadır.

Ten rengini daha parlak göstermektedir. Bu sebeple özellikle buğday tenli kadınlara yakışmaktadır. Ayrıca koyu tenli kadınlarda da dikkat çeken bir renk olduğunu söylemek mümkündür. Altın karamel saç rengini dalgalı modellerle ve salaş topuzlarla kullanmak doğal bir görünüm yakalamayı sağlamaktadır.

Altın karamel saç rengi akar mı?

Altın karamel saç rengi koyu ve mat tonlara göre kolay akan ve parlaklığını yitiren bir modeldir. Bu sebeple bakımı yapılmalıdır. Bu renk 28 şampuanlama etkisine kadar dayanıklılığını korumaktadır. Altın karamelin özelliği parlaklığıdır. Bu renge ışıltı katan ve dikkat çekmesini sağlayan altın ışıltılı rengidir. Bakımı yapılmadığı taktirde matlaşır ve özelliğini kaybeder. Işıltılı görüntüsünü kaybetmemesi adına kış aylarında tercih edilen bir modeldir.

Altın karamel bakımı nasıl yapılır? ​​​

Parlak olması sebebiyle bakım yapılmadan uzun süre aynı ışıltıda kullanılmayan bir saç rengi olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bakımı yapılan altın karamel ise uzun süre parlak ve canlı görüntüsünü korumaktadır. Saç bakım yağları saçların canlılığı ve parlaklığı için mucizevi etki etmektedir.

Özellikle zeytinyağı, argan ve Hindistan cevizi yağı karışımları oldukça faydalıdır. Bu renk saç, güneş ışınlarına karşı dayanıksızdır. Bu sebeple güneşten koruyucu saç kremleri kullanılmalıdır. Ayrıca en az haftada bir kez saç bakım maskesi uygulamak saç renginin uzun süre korunmasını sağlamaktadır.