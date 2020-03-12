Altın Kahve Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Altın kahve saç rengi, orta kahverengiden daha açık bir gölge ve altın ışıltıları olan bir renktir. Orta koyulukta olan bu saç rengine sahip olan bir kadının görüntüsü seksi, manipülatif ve güçlüdür. Bu renk cilt tonunuzu tamamlayacak doğru bir tondur.

Altın kahve saç rengi kimlere yakışır?

Altın kahve saç rengi her cilt tonundan kişiye yakışır. Rengin içerisinde bulunan sarı ışıltılar yüzün daha aydınlık görünmesini sağlayacaktır. Orta tonlarda bulunan bu renk, her cilt tonunun ön plana çıkmasına yardımcı olur. Altın kahve saç rengi için saçınızı önceden açtırmanız gerekip gerekmeyeceği, yaptırmak istediğiniz ışığa bağlıdır. Koyu ve açık renk saçlar üzerinde rahatlıkla uygulanabilen bu renk koyu tenli kişilerin yüzünün daha aydınlık görünmesini, açık tenli kişilerin de yüzünün parlamasına yardımcı olacaktır.

Altın kahve saç rengi akar mı?

Doğal saçın üzerine boyanan altın kahve saç rengi akmaz. Ancak saç daha önce sayı veya kızıl gibi yoğun pigmentli bir renge boyandıysa her yıkama sonrasında ton farkı oluşabilir. Bunun nedeni, boyanın altından daha güçlü pigmentlere sahip olan tonların ortaya çıkmasıdır. Bunu önlemek için eğer saç boyalıysa, boyama işleminden önce tüm boyanın kusturulması gerekebilir.

Altın kahve saç rengi bakımı nasıl yapılır?

Altın kahve saç renginin bakımı çok kolaydır. Koyu ve açık saçların üzerine ekstra açıcı gerektirmeden uygulanabilen bu ton için kahverengi saçlara özel şampuanlar kullanılabilir. Saç boyandıktan sonra birkaç gün yıkanmaması önerilir. Bunun yanı sıra güneş ışığına sürekli olarak maruz kalan saç tonlarında açılmalar meydana gelebilir.

Saçın yapısını değiştirebilecek tuzlu su gibi şeylerden uzak durmak gerekir. Bu nedenle saçınızı deniz tatiline çıktıktan sonra boyatmanız önerilir. Saçlarınız daha önce boya ile işlem görmüşse rengin tam olarak oturması için iki kez boyanması gerekebilir.