Alt Karın Yağları Nasıl Erir? İşte, En İyi Alt Karın Eritme Hareketleri

Spor ve egzersiz yapmaya başladınız ancak yine de fazla yağlarınızdan kurtulamıyorsanız muhtemelen yanlış bölgeye yanlış egzersizleri uyguluyorsunuzdur. İşte genellikle şikayet edilen alt karın yağları için en iyi alt karın eritme hareketleri…

BACAK KALDIRMA HAREKETİ

Kollarınız yanlarınızda olacak şekilde bir mindere sırt üstü yatın, sonra bacaklarınızı birlikte yerden yaklaşık on santim yukarı kaldırın. Onları orada, kaldırılmış halde, 30 saniye veya mümkün olduğu kadar uzun süre bırakın, ardından yavaşça yere geri indirin. Tekrar edin, böylece üçlü bir set yapmış olursunuz. Ancak bu, alt karın yağları için en iyi egzersizlerden biridir.

PLANK

İşte karın yağları için en iyi egzersizlerden biri daha geliyor: Plank! Kollarınız önünüzde, karnınızın üzerine yatın, sonra vücudunuzu düz bir çizgide tutarak dirsekleriniz ve ayak parmaklarınız üzerinde yukarı kaldırın. Bu pozisyonu iki dakika veya mümkün olduğunca uzun tutun. Kulağa pek hoş gelmiyor ama inanın, ilk dakikanın sonunda yaprak gibi titriyor olacaksınız!

ŞINAV

Doğru yapıldığında şınav dünyanın en mükemmel egzersizidir. Kollarınızı, sırtınızı, karın bölgenizi, alt karın kaslarınızı, göğsünüzü ve bacaklarınızı tek bir sıvı yukarı ve aşağı hareketiyle çalıştırabilir. Düzgün yapılmış yirmi beş şınavdan oluşan üç set hedefleyin ve daha sıkı alt karın kaslarının ve diğer her şeyin tadını çıkarın!

OTURARAK BACAK KALDIRMA

Çoğu spor salonunda özellikle bunun için bir ekipman bulunur ve sizin de mutlaka varsa onu kullanın. Bu egzersiz için; kollarınızı bükerek makinenin içinde durun, sonra işi yapmak için karın kaslarınızı kullanarak bacaklarınızı önünüze kaldırıyorsunuz. Zor olsa da 12'li 3 set yapın. Nasıl terlediğinizi fark edeceksiniz.

YEL DEĞİRMENİ HAREKETİ

İşte eğlenceli bir hareket daha… Alt karın kasları için diğer en iyi egzersizlerden daha zor değildi . Ayaklarınız omuz genişliğinde açın, elleriniz kalçalarınızda durun. Şimdi bükün, böylece sağ parmaklarınız sol ayak parmaklarınızı şekilde bükün, ayağa kalkın, sonra yine bükün, böylece sol parmaklarınız sağ ayak parmaklarınıza dokunacaksınız. 20-25'lik üç set yapana kadar tekrarlayın.