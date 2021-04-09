Alpaka Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Alpaka Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Alpaka kumaş türü özellikle beyazağı örgülü yünlü kumaşlar arasında yer alır. Olumlu pek çok özelliği olan alpaka kumaşlar cilt sağlığını da korumaktadır.

Alpaka Kumaş Nedir?

Örgülü yünlü kumaş türleri arasında yer alan alpaka kumaşlar alpaka liflerinden oluşturulur. Özellikle pek çok koruyucu özelliğe sahip olan bu kumaşlar insan sağlığı için de faydalıdır. Kaşındırma yapmayan alpaka kumaşlar rahat bir şekilde kullanılabilir.

Alpaka Kumaş Nasıldır?

İnsanlar tarih boyunca giysi yapmak için hayvanların kürklerinden yararlanıyorlardı. Bu nedenle tekstil sektöründe de pek çok farklı kullanım alanları oluşturuluyor. Günümüzde ise alpaka kumaşları yüksek life sahip olduğu için çok fazla tercih ediliyor. Popüler bir hale gelen alpaka kumaşları yumuşak bir dokuya sahiptir.

Alpaka Kumaş Terletir mi?

Günümüzde çok sık kullanılan alpaka kumaşlar tekstil sektöründe de önemli bir yere sahiptir. Alerjik etkileri olmayan alpaka kumaş terletmez. Koruyucu özelliğe sahip olan alpaka kumaşlar yapı itibari ile koyun yününe benzese de daha yumuşak bir durumdadır. Doğal elastik bir yapıya sahip olan alpaka kumaşları vücutta terlemeyi önlemektedir. Bu şekilde terlemenin de önüne geçilecektir.

Alpaka Kumaş Özellikleri

Alpaka kumaşlar oldukça değerlidir. Alpaka kumaşları, devegiller ailesinden olan ve yıllar öncesinde evcilleştirilen alpaka adındaki hayvan türünün kürkünden yapılan bir kumaştır. Bu kumaşlar genel olarak beyazağı örgülü yünlü kumaş türlerinden biridir. Alpaka kürkünden yapılan kumaşlar olumlu özellikleri ile ön plana çıkıyor. Koruyucu özelliğe sahip olan bu kumaşlar alerjik değildir.

Alpaka Kumaş Kullanım Alanları

Alpaka kumaşları çoğunlukla alerjik etkileri yok ederek kaşındırma da yapmaz. Dokunuşlarda yağlılık hissi bırakmayan bu kumaş çoğunlukla tekstil sektöründe kullanılıyor. Kıyafet ve giysi üretiminde kullanılan alpaka kumaşlarının kullanım alanları da oldukça geniştir. Bu kumaşlardan üretilen giysiler kolay kolay yıpranmazlar.

Alpaka Kumaş Esnek midir?

Günümüzde oldukça geniş bir kullanım alanlarına sahip olan alpaka kumaşlar elastik bir yapıya sahiptir. Buna göre kumaş örülebilir ve kumaşı da kolay kolay kırışmaz. Oldukça esnek olan bu kumaşlar yumuşak ve dayanıklıdır. Lifleri sayesinde pürüzsüz bir yüzeye sahip olan alpaka kumaşlar çap olarak koyun yünündeki liflere göre daha azdır. Alpaka yünleri güneşten gelen radyasyonu da önlemektedir.

Alpaka Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Kaliteli ve kullanışlı bir kumaş türü olan alpaka kumaşlar oldukça hafiftir. Isı yalıtımına sahip olan alpaka kumaşlar doğrudan ateşe maruz bırakılmamalı. Doğrudan ateşe maruz bırakılmadığı sürece alpaka kumaş türleri yanmaz. Kaliteli alpaka lifleri yaklaşık 25 mikrometre arasında bir kalınlığa sahip olarak bilinir. Alpaka kumaş türleri diğer yün kumaşlara göre neredeyse yok edilemez olarak bilinmektedir.

Alpaka kumaşlarının birbirinden farklı renkleri olabilir. Bunun yanı sıra alpaka kumaşlar uzun yıllar boyunca kalitesini de kaybetmezler. Yumuşak ve pürüzsüz bir görünüme sahip olan alpaka kumaşlar ısıl etkilere karşı da tam koruma sağlarlar. Alerjik etkileri yok eden alpaka kumaşlar kişilerde herhangi bir kaşınma yapmaz. Bu şekilde alpaka kumaşlar lanolin içermediği için bu kumaşın temizliği de oldukça kolaydır. Üretim masrafı az olan alpaka kumaşlar kaşındırma yapmaz.

Alpaka Kumaş Sıcak Tutar mı?

Günümüzde oldukça popüler olan alpaka kumaşlar kışın kişiyi oldukça sıcak tutarlar. Isı iletkenliği yüksek olan alpaka kumaşlardan özellikle kışlık kazaklar da üretilebilir.