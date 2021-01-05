Aloe Veralı Doğal El Dezenfektanı Tarifi

Başlamadan belirtelim; el dezenfektanı kullanmak, ellerinizi sabun ve suyla yıkamanın yerine geçmemelidir. El temizliğinize ek olarak kullanmalısınız.

Alkol bazlı bir el dezenfektanı, mikropların sayısını 60 saniye içinde azaltabilir. Bu yüzden ellerinizi dezenfektan ile kuruyana kadar ovmak önemlidir.

Aloe vera jeli, ev yapımı bir el dezenfektanına harika bir katkı sağlar. Alkol cildi sert bir şekilde kuruttuktan sonra cildi yumuşatmak ve nemlendirmek için kullanılır. Derideki çatlaklar enfeksiyon riskini artırabileceğinden cildi nemlendirmek önemlidir. Bu noktada da doğrudan aloe vera bitkisinden faydalanılır.

ESANSİYEL YAĞ EKLENEBİLİR

Arzu ederseniz karışıma birkaç damla saf uçucu yağ da ekleyebilirsiniz. Esansiyel yağlar, karışıma sadece güzel bir koku katmakla kalmaz, aynı zamanda ekstra faydalara da sahiptir.

Biraz lavanta, karanfil, okaliptüs, nane veya çay çayı esansiyel yağı ekleyebilirsiniz. Uçucu yağınız yoksa limon suyunu kullanabilirsiniz.

EV YAPIMI EL DEZENFEKTANI İÇİN GEREKENLER

%99 İzopropil alkol

Aloe vera jeli

Doğal uçucu yağ (bir taşıyıcı yağ ile seyreltilmiş)

Ayrıca şunlara da ihtiyacınız olacak:

Şişe

Karışımı yapmak için bir cam kap

Eldiven

KENDİ EL TEMİZLEYİCİNİZİ NASIL YAPABİLİRSİNİZ?

Öncelikle tezgahınızın ve aletlerinizin çok temiz olduğundan emin olun. Ellerinizi ve aletlerinizi iyice yıkayın ve yüzeyi dezenfekte edin. Şişelerinizi de uygun şekilde sterilize ettiğinizden emin olun.

Karıştırırken ellerinizi korumak için eldiven kullanın.

Tüm malzemeleri bir cam ölçü kabına veya bir kaseye dökün.

Malzemeler iyice karışana kadar iyice karıştırın veya çırpın.

Karışımı strelize ettiğiniz şişeye dökün.

El dezenfektanınız kullanıma hazır.

Birkaç günde bir şişeyi iyice çalkalayın.

Her zaman jeli kuruyana kadar ellerinize iyice sürdüğünüzden emin olun.