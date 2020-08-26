Aloe Vera Yağının Faydaları Neler? Ev Yapımı Aloe Vera Yağı Tarifi...

EAloe vera yağının faydaları

Aloe vera antiinflamatuar ve anti-mikrobiyal özelliklere sahip harika bir bitkidir. Bu bitkinin yağı, antiinflamatuar ve anti-mikrobiyal özellikleri ile güneş yanıklarına iyi geliyor.

Cilt kuruluğunu yatıştıran aloe vera yağı aynı zamanda akne ve sivilce sorunlarının tedavisine de yardımcı oluyor.

Aloe vera yağı düzenli kullanım ile cilde doğal bir ışıltı veriyor.

Saçlar için de bir hayli faydalı olan bu yağ, saçların hızlı uzamasını sağlıyor.

Kepek sorununa iyi geliyor ve saç derisini iyileştiriyor.

Evde aloe vera yağı nasıl yapılır?

Aloe vera yağını evde hazırlamak oldukça basit. Büyük boy bir aloe ver yaprağını iyice yıkayın.

Ardından yaprağı küp küp doğrayın ve blendera atın.

Pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın. Pürüzsüz kıvama gelen aloe verayı bir tencereye alın ve 1 fincan taşıyıcı yağ ekleyin (Hindistan cevizi yağı, avokado yağı, zeytin yağı olabilir).

Karışımın rengi değişene ve aloe vera topak topak olana kadar kaynatın. Ocağı kapatın ve ılınmasını bekleyin.

Ilınan karışımı temiz bir tülbent yardımı ile süzün, topaklarından arındırın. Aloe vera yağınız hazır!

Bu yağı hava geçirmez bir kavanozda saklayın. 1 ay kadar buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Aloe vera yağını kullanma yolları

Aloe vera yağını duş sonrası saç bakım yağı olarak,

Saçlarınızı yıkamadan önce saç derilerinden uza kadar sürerek maske olarak,

Vücut masaj yağı olarak,

Tuz ile karıştırarak vücut peelingi olarak,

Güneş yanıklarını yatıştırmak için tedavi yöntemi olarak kullanabilirsiniz.