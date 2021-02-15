Aloe Vera Nasıl Yetişir? Aloe Vera Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Aloe Vera evlerde saksı içerisinde sıklıkla yetiştirilebilen oldukça faydalı bir bitkidir. Aloe Vera genel olarak cilt temizliği, cilt bakımı ve kozmetik sektöründe kullanılır.

Aloe Vera Nasıl Yetişir?

Günümüzde en çok yetiştirilen bitkiler arasında Aloe Vera yer almaktadır. Aloe Vera bitkisi genel olarak evlerde saksı içlerinde yetiştirilir. Toprak dibinden yavru veren Aloe Vera bitkisinin bakımı da çok kolaydır. Bu bitkiyi güneş alan bir bölüme koymak gerekir. Aynı zamanda bu alanın akşamları esinti alması da çok önemlidir. Aloe Vera bitkisi direkt güneş ışığına maruz kalabilir. Çünkü bu bitki ne kadar çok güneş ışığı alır ise o kadar çabuk büyür ve gelişir. Bu şekilde Aloe Vera bitlisi daha verimli bir şekilde büyür.

Aloe Vera Nerede Yetişir?

Aloe Vera seralarda ve topraklı bölgelerde yetişebilir. Bunun yanı sıra bu bitki bahçelerde de rahatlıkla yetişebilir. Bunun yanı sıra Aloe Vera bitkisi evlerde saksılara dikilerek de yetiştirilir. Güneşli havaları ve kuru toprağı seven bu bitki Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yetişir. Halk arasında "Sarı Sabır" olarak bilinen Aloe Vera bitkisi serada da yetiştirilebilir. Aloe Vera endüstriyel bir bitkidir. Bu nedenle yetiştirilmesi için oldukça özen ister. Aloe Veralar genel olarak evlerde de saksıda yetişir.

Aloe Vera Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Aloe Vera dünya genelinde çok fazla yetiştirilen bitkiler arasında yer almaktadır. Aloe Vera bitkisi özellikle Akdeniz Bölgesinde Antalya ili ve çevresinde yetişir. Aynı zamanda Ege Bölgesinde de sıklıkla yetiştirilen Aloe Vera bitkisi İzmir, Manisa ve Aydın çevresinde yetiştirilir. Tıp ve kozmetik alanında kullanılan Aloe Vera bitkisi özellikle Marmara Bölgesinde de sık sık yetiştirilir.

Aloe Vera En Çok ve En İyi Nerede Yetiştirilir?

Aloe Vera bitkisi en iyi güneş alan yerlerde yetiştirilir. Direkt güneş alan bölgelerde yetiştirilen Aloe Vera bitkisi ciltin pek çok yarara sahiptir. Bu nedenle özellikle kozmetik sektöründe kullanılır. Aloe Vera evlerde saksılarda da yetişebilir. En çok evlerde balkonlarda yetişen bu bitkinin bakımı da hem kolay hem de zahmetsizdir.