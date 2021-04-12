Alman şirket Kärcher’dan koşulsuz iade kararı

Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, müşteri memnuniyetine verdikleri önem nedeniyle bu yöndeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyerek, bu alanda da mükemmeliği sağlamayı amaçladıklarını aktardı. Gökmen, Kärcher Türkiye’nin müşteri memnuniyetinde çıtayı yükselterek, sektöre de öncülük ettiği yeni çalışmaları ile ilgili şu bilgileri verdi:

“SATIŞ SONRASI HİZMETTE DE MÜKEMMELLİK ÖNEMLİ”

“Kärcher olarak tüketicilerimize onların hayatlarını kolaylaştıracak çok çeşitli, inovatif ürünler sunuyoruz. Ürünlerimizle ilgili tüketicilerimizin mutluluğu bizleri de çok sevindiriyor. Ancak sorumluluğumuzun onları sadece Kärcher’in mükemmel ürünleri ile bir araya getirmekle bitmediğini biliyoruz. Dolayısıyla satış sonrası hizmetlerde de mükemmelik önemli. Bu anlayışla web sitemizden yapılan alışverişlerde koşulsuz iade sürecini 30 güne çıkardık. Ayrıca www.karcher.com’dan ürün alan ancak teknik bir sorunla karşılan tüketicilerimizin sorunlarını onları yormadan çözmek adına da adreslerine gidiyor, ürünü kapıdan teslim alıyor, servis hizmetini sağladıktan sonra yine kendilerine teslim ediyoruz. Bu süreçte müşterilerimizden hiçbir bedel de talep etmiyoruz.”

Özellikle pandemi döneminde ürünlerin kurulumu ve kullanımında Kärcher Türkiye müşteri destek ekibinin ve teknik servis ekibinin tüketicilerle sürekli iletişimde olduğunu belirten Gökmen, gerekli durumlarda ekiplerin video arama ile ürünle ilgili bilgi verdiklerini ve kullanıcıların sorularını yanıtladıklarını da aktardı.