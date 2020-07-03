Allık ve Bronzer Nasıl Kullanılır? Bu İki Ürün Arasındaki Farklar...

Allık ve bronzer nedir?

Allık kısaca yanaklara renk vermek için ve yanak hatlarını belirginleştirmek için kullanılan makyaj ürünüdür. Genellikle pembe, şeftali tonlarında olur.

Bronzer ise ciltte adından da anlaşılacağı gibi bronzlaşmış bir hava vermek, 'güneş öpücüğü' etkisi oluşturmak için kullanılır. Bronzer ise allığın aksine kahverengi ve altın tonlarında olur.

Allık ve bronzer arasındaki farklar

Allık ve bronzer arasındaki ilk fark, yukarıda da belirttiğimiz gibi renk tonlarında başlıyor.

Bu ikilinin arasındaki en belirgin fark uygulama teknikleri. Allık direkt yanak ve elmacık kemiklerinin üstüne uygulanır. Bronzer ise elmacık kemiği, kaş, çene çizgisi ve dekolte bölgesine uygulanabilir.

Ne zaman kullanılırlar?

Allık ve bronzlaştırıcı kullanımı için kesin bir durum söz konusu değildir. Bu tercih tamamen sizin ruh halinize ve o an nasıl görünmek istediğinize bağlı.Eğer bronz ve doğal bir görünüm istiyorsanız bronzer kullanabilirsiniz. Bronzer ile yüz kontürü de yapabileceğiniz için etkinlikler ve davetler için de idealç

Allık ise daha soft bir hava katar. Gündüz makyajı için allık daha ideal olacaktır.

Allık ve bronzer beraber kullanılabilir mi?

Evet, bu iki ürünü bir arada da kullanabilirsiniz. Öncelikle allığı yanaklarınıza uygulayın.

Ardından yanaklarınızı şekillendirmek için bronzer kullanın. Bronzer'ı yanaklarınızdan yukarı doğru sürün. fırçayı bronzer'a sürdükten sonra fazla ürünü atmak için hafifçe üfleyin ve yuvarlak hareketler ile uygulayın.