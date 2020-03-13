Alkollü ya da Alkolsüz Doğal Kolonya Tarifi

Tüm bunların yanı sıra kolonya; limon, ıhlamur, biberiye ya da lavanta gibi bitkilerin özleri ile aromatik hale getirilerek kozmetik alanında kullanıldıysa da tarihte kas ve eklem ağrıları ya da ağız içi ve yara temizliği gibi alanlarda da kullanılmıştır.

Evde doğal malzemeler ve basit yöntemlerle kolonyanızı ekonomik ve hızlı şekilde kendiniz yapabilirsiniz.

Alkolü ya da alkolsüz hazırladığınız doğal kolonyalar ile cildinizin mikroplardan hem arınmasını sağlamış hem de anında ferahlık hissi yaşayacaksınız. Ağzı kapalı ve güneş ışığından korunduğunda evde doğal olarak hazırladığınız kolonya beş yıl kadar bir süre boyunca bozulmadan durabilmektedir.

Doğal kolonya tarifi için malzemeler ve yapılışı ile ilgili detaylar şu şekildedir;

Alkollü limon kolonyası:

400 ml beyaz alkol ya da etil alkol

100 ml saf su

8 damla limon yağı (Aynı oranda doğal ıhlamur esansı, portakal, lavanta yağı da kullanılabilir)

Alkol ve saf suyu cam bir şişe içine alıp çalkalayın. Daha sonra içine limon esansı damlatın ve tekrar çalkalayın. Bir gün süre ile ağzı kapalı olacak şekilde bekletin. Doğal limon kolonyası kullanıma hazır hale gelecektir.

Özellikle hassas ve kuru ciltlerde önereceğimiz alkolsüz ve hoş kokulu oldukça güzel bir sirke kolonyası elde etmek ister misiniz?

Evde doğal sirke kolonyası tarifi ile hem misafirlerinize ikram edeceğiniz hem de tüm mikrop ve virüslere karşı oldukça etkili bir dezenfektan yapmış olacaksınız.

Alkolsüz sirke kolonyası için malzemeler:

250 ml elma ya da beyaz sirke

10 damla greyfurt esansiyel yağı

10 damla bergamot esansiyel yağı

250 ml saf su

Sprey şişesi

Yapılışı:

Malzemeleri karıştırın. Sıvıyı bir sprey şişesine boşaltın. Sirke kolonyasını özellikle çocuklarınızda el ve vücut hijyeni için son derece güvenli kullanabilirsiniz.

Dermatoloji Uzm. Dr. Emine Özge Ayabakan