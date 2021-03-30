Alkali Diyeti Nedir, Nasıl Yapılır? Alkali İçeren Besinlerin Listesi

Gün içerisinde yediğimiz birçok yiyecek asidik olduğundan bu dengeyi bozar ve vücuttaki fazla asit hücrenin çalışmasına zarar verir. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi zayıflar, vücut yağ depolamaya başlar ve bu durum hastalıkları beraberinde getirebilir. Alkali diyeti, vücudun bu dengesini sağlamaya yardımcı olur.Gün içerisinde yediğimiz birçok yiyecek asidik olduğundan bu dengeyi bozar ve vücuttaki fazla asit hücrenin çalışmasına zarar verir. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi zayıflar, vücut yağ depolamaya başlar ve bu durum hastalıkları beraberinde getirebilir. Alkali diyeti, vücudun bu dengesini sağlamaya yardımcı olur.

Alkali Diyeti Nedir?

Alkali diyeti, vücuda zarar verecek gıdalardan uzak durmayı esas alır. Bu gıdalardan uzak durduğunuzda hem doğal olarak kilo verir hem de sağlıklı kalırsınız. Çünkü alkali diyetinde; un, şeker, trans yağ ve paketli ürünler gibi birçok sağlıksız yiyeceği geride bırakmış olursunuz. Bununla birlikte, sebze, meyve, kararında protein tüketimi ve su ile sağlıklı bir şekilde beslenme düzeni oluşturmuş olursunuz. Gereksiz ve asidik yiyeceklerle yorulmayan vücut yağ depolamaya ihtiyaç duymaz.

Alkali Diyeti Nasıl Yapılır?

Zayıflamak için tercih edeceğimiz sağlıklı bir yöntem olan ve alkali besinlerden oluşan alkali 3-4 hafta boyunca sürmektedir. Diyeti uygularken fazla kilolarınızdan kurtulmuşken aynı zamanda sağlık açısından vücudunuzu da düzene sokmuş olursunuz.

Alkali diyeti için; gün içerisinde uygulayacağınız diyet listenizi en son saat 19.00’a kadar tamamlamalı ve bu saatten sonra bir şey tüketmemeye özen göstermelisiniz. Ayrıca yiyeceklerinizi mümkün olduğu kadar yavaş yemeli ve uzun süre çiğnemeye dikkat etmelisiniz. Buna ek olarak, hazırladığınız alkali suyunuzu da yemek aralarında bolca tüketmelisiniz.

Alkali İçeren Besinler

Yüksek seviyede alkali içeren besinler;

• Avokado

• Brokoli

• Salatalık

• Lahana

• Sarımsak

• Karalahana

• Maydanoz

• Ispanak

• Domates

• Kereviz sapı

Orta seviyede alkali içeren besinler;

• Roka

• Pancar

• Fesleğen

• Kabak

• Havuç

• Pazı

• Zencefil

• Taze fasulye

• Marul

• Pırasa

• Bamya

• Turp

• Kırmızılahana

• Kırmızı soğan

• Kuru fasulye

• Kinoa

• Chia Tohumu

• Taze hindistancevizi suyu

Düşük seviyede alkali içeren besinler;

• Badem, badem sütü

• Enginar

• Kuşkonmaz

• Brüksel lahanası

• Karnabahar

• Taze patates

• Bezelye

• Balkabağı

• Soğan

• Su teresi

• Hindistancevizi

• Greyfurt

• Nar

• Mercimek

• Susam

• Baharatlar

• Zeytinyağı

• Hindistancevizi yağı

• Omega 3 yağları

Alkali Su Tarifi

Sabah uyanınca güne alkali su ile başlayın. Alkali suyu hazırlamak için; 2 litre suya 1 tatlı kaşığı İngiliz karbonatı (temin edemezseniz normal karbonat koyun) ekleyip karıştırın. İçine biraz bal ve limon ekleyin. Bu suyu çay ve yemeklerde kullanabilirsiniz.