Alışveriş Sırasında Daha Az Para Harcamanıza Yardımcı Olacak 10 Püf Noktası

Topuklu ayakkabı giyin

Küçük bir araştırmaya göre, yüksek topuklu giyerken dengenizi korumaya odaklanmak, harcadığınız parayı etkileyebilir. Böylelikle seçeneklerinizi daha dikkatli değerlendirebilecek ve topuklu ayakkabılarla uzun süre ayakta kalmaktan yorulacağınız için alışverişi kısa kesmek isteyeceksiniz.

Erteleyin

Online alışveriş yaparken ‘siparişi tamamla’ butonuna tıklamadan önce, web sitesini kapatıp birkaç saat veya bir gece bekleyin. Seçtiğiniz öğeleri bile unutabilirsiniz, bu da onlara gerçekten ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir. Aynı şeyi bir mağazada eşyayı geri koyarak ve o mağazadan kısa bir süre ayrılarak da yapabilirsiniz.

Satış ekibiyle uzun süreli etkileşimlerden kaçının.

Müşterilerle olumlu etkileşimler, birçok perakendecinin dikkatle takip ettiği kurallardan biridir. Satış görevlileri müşterileriyle ne kadar çok etkileşimde bulunursa, onların mağazalarında o kadar uzun süre kalmalarını sağlar ve müşterilerin amaçladıklarından daha fazlasını satın alma olasılıkları artar. Bunu bilerek, artık bu etkileşimleri olabildiğince kısa tutmaya çalışabilir veya hiç etkileşime girmeyebilirsiniz.

Bazen banka kartınızı evde bırakmaya çalışın

Bir başka çalışma, tüketicilerin nakit ödeme yerine banka kartlarıyla ödeme yaptıklarında daha fazla para harcama olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Nakit ödediğimizde, harcadığımız paranın miktarını görüyoruz ve üzülüyoruz. Ancak kartla ödeme yapmak, harcamalarınızın takibini zorlaştırıyor ve çok harcamamış gibi hissetmeye neden oluyor.

Pahalı eşyalar hakkındaki yorumları okuyun

Dürtüsel olarak pahalı şeyler satın almak ve ardından pişmanlık duymak oldukça yaygındır. Bunu önlemek için, satın almayı düşündüğünüz pahalı şey hakkında başkalarının ne dediğine bakabilir, internetteki yorumları okuyabilirsiniz. Böylece ürün beklediğiniz gibi değilse bunu satın almadan öğrenmiş olur, almaktan vazgeçebilirsiniz.

Bir mağazaya girerken ağzınıza nane şekeri atın

Perakendeciler, müşterilerin alışveriş deneyimini daha keyifli hale getirmek için ‘koku pazarlaması’ adı verilen özel bir strateji kullanır. Daha fazla para harcamalarını tetiklemek için bergamot, vanilya, beyaz çay veya bambu gibi kokular kullanırlar. Nane aromalı şeker veya sakız çevrenizdeki aromaları bastırabilir ve amaçladığınızdan fazlasını harcamamanıza yardımcı olabilir.

Kulaklık takın, müzik dinleyerek alışveriş yapın

Daha fazla harcama yapmamızı sağlayacak bir başka numara da mağazalarda hoş sesler ve şarkılar duymaktır. Bu konu çok uzun süredir üzerinde çalışıldı, müziğin temposunun ve türünün satın alma kararlarımızı verme şeklimizi etkilediği kanıtlandı. Daha fazla harcama yapmayı önlemek için alışveriş yaparken kulaklığınızı takıp kendi müziğinizi dinleyebilirsiniz.

Ürünlere çok fazla dokunmaktan kaçının

Araştırmacılar, müşterilerin mağazadaki farklı ürünleri görmelerine ve dokunmalarına izin verilirse, daha fazla ödeme yapma olasılıklarının daha yüksek olduğunu keşfettiler. Dokunmanın satın alma kararlarımızı gerçekten etkilediği ve satıcıların bunu kendi avantajlarına dönüştürdüğü ortaya çıktı. Alışveriş yaparken, yalnızca gerçekten almayı düşündüğünüz ürünlere dokunmaya çalışın.

Alışverişe çıkmadan önce gardırobunuzu gözden geçirin

Bazen kıyafet alışverişi yaparken zaten sahip olduklarımıza benzer ürünler satın alabiliriz. Mağazaya gitmeden önce, halihazırda sahip olduğunuz kıyafetleri kontrol etmek ve görmek için dolabınızı gözden geçirin. Bu şekilde tüm ürünlerinizi takip edecek ve benzerlerini satın almaktan kaçınacaksınız.

Yiyecek alırken sepet veya araba kullanmayın

Market alışverişlerinde daha az harcama yapmanın en iyi yolu büyük alışveriş arabalarını değil, küçük sepetleri kullanmaktır.