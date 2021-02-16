Alıç Nasıl Yetişir? Alıç Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Ülkemizde genellikle çalılık, dağlık ve dere yamaçlarında yabani olarak bulunan alıcın sağlık açısından birçok yararı olduğu kanıtlanmıştır. Bu yararların en başında ise tansiyonu düşürücü özelliği bulunmaktadır. Alıcın sağlığı etkileyebilmesi için düzenli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Alıcın kullanım şekli ise kabuk, meyve ve yapraklarının kurutulup öğütülmesi ile olmaktadır.

Alıç Nasıl Yetiştirilir?

Yüksek vitamin değerleri ve hemen hemen her ortamda yetişebilme özelliği sebebi ile yıldızı yükselen ve oldukça önemli olan meyve ağaçlarından birisi olmaktadır. Genellikle yabani şekli ile doğada bulunan alıcın yetiştirme teknikleri ise şu şekilde olmaktadır.

İklim ve toprak özellikleri bakımından seçici olmayan alış; kurak ve karasal iklimde rahatlıkla yetişmektedir.

Sulama gerektirmeyen ağacın tek su gereği gelişim aşamasında olmaktadır. Daha sonraki dönemlerde ise yağmur suları yeterli olmaktadır.

Alıç yetiştirmenin en zorlu kısmı ise tohumun çimlendirilmesi olmaktadır. Bunun sebebi ise çekirdeklerinin sahip olduğu kabuğun son derece sert olmasıdır. Doğada kara tavuk kuşu sayesinde kabuklarından kayrılan tohumların el ile ayrıştırılması için kullanılan yöntemler ise şunlar olmaktadır.

İlk yöntem tohumların zımparalanması olmaktadır.

İkinci yöntem ise tohumların 6 ay boyunca soğuk katlama yöntemi ile stratifikasyon işlemine tabi tutulması olmaktadır.

Üçüncü ve son yöntem ise tohuma gibberalik asit ile müdahale edilmesi olmaktadır.

Ağaçtan tohum elde edilmesi için ise meyvelerin sonbaharda toplanması gerekmektedir.

Alıç tohumları ekiminde ise beşli çizgi yöntemi uygulanmaktadır. Metrekare başına ekilmesi gereken tohum miktarı ise 100 gr ile 200 gr arasında değişiklik göstermektedir.

Bu sayede metrekare başından yaklaşık olarak 50 ile 100 arasında değişen fidanların elde edilmesi mümkün olmaktadır.

Bu aşamadan sonra fideler bahar ve kış aylarını doğal ortamlarında katlamaya alınırlar ve ara sıra sulamaları yapılır.

Bir diğer fide elde etme yöntemi ise meyveler henüz olgunlaşmadan toplanıp tohumların hiç bekletilmeden ekilmesi olmaktadır.

Alıç Türkiye'de En Çok ve En iyi Yetiştirildiği Bölgeler Nerelerdir?

Alıç ağacı ülkemizin çalılık, dağlık ve dere yamaçları olan bütün bölgelerinde görülmektedir. Orman ağacı olan ardıç ağaçları üretiminde ülkemiz dünya çapında çok önemli bir yere sahip olmaktadır. Diğer bir yandan kültür ardıç yetiştirilmesi yeterli düzeyde değildir.