Alıç Fidanı Nasıl Ve Ne Zaman Dikilir? Alıç Fidanı Yetiştirme, Bakımı Ve Fiyatları

Alıç ağacı, kil ve alkali topraklar, kuraklık, kirlilik gibi pek çok olumsuz durumu tolere etme özelliğine sahip olan topraklardır. Bu sebepten dolayı kentsel alanlar için uygunluk taşırlar. 7 ila 8 cm uzunluğu arasında değişen dikenlere sahiptir. Park ve halka açık yerlere dikilmesi mümkün değildir. Dikenleri insanlar için tehlike oluşturabilir seviyededir.



Alıç Fidanı Nedir?



Alıç fidanı, anaç üzerine çeşitli aşılama yöntemlerine bağlı olarak yeni ve farklı alıç çeşidinin elde edilmesi sonucu elde edilen fidana denir. Bu fidanlar satıldığı zaman yaşı ortalama olarak 1 ya da 2'dir. Pek çok bölgede yetiştiriciliği olduğu bilinir. Alıç fidanının, aşılandıktan sonra armut ya da elma meyvesine dönüşümü sağlanabilir.



Siyah, mor, sarı ya da kırmızı renkleri bulunan bir bitki türüdür. Bazı yerlerde ekşi muşmula ismi ile bilinir. Kayalık bir alanda, taşlık, dere kenarları gibi pek çok yerde yetiştirilmesi mümkün olan fidanlardır. Yetiştirilmesi için özel toprak gerektiren bir bitki değildir. Tarım için kullanıma açık olmayan boş araziler, alıç için uygun yerler olarak bilinir. Özel bir iklime de ihtiyacı yoktur. Alıç fidanı karasal iklime sahip olan yerlerde çok rahat bir şekilde yetişir.



Alıç Fidanı Nasıl Dikilir?



Alıç fidanı, 50 cm kadar derinlikte bir çukur kazılması işleminden sonra, aşı noktası açık olacak şekilde, gübreli olan toprak kökleri hava boşlukları kalmaksızın, hava almayacak şekilde doldurulması sağlanır. İlk sulama işlemi bu kazılan çukurun kapatıldıktan sonra 5 litre miktarında verilmesiyle başlar. Bu dikilen alıç fidanları arasındaki mesafe yaklaşık olarak 5 metre kadar olmalıdır.



Alıç Fidanı Hangi Ayda ve Nasıl Dikilir?



Alıç fidanının dikim zamanı fidanın durumuna göre değişiklik gösterir. Alıç fidanı, tüplü olduğu takdirde 12 ay boyunca dikim işlemi yapılabilir. Ancak alıç fidanı, açık kök olursa 12. ay ve 4. ay arasında dikim işlemi yapılır. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında dikim işlemi için uygun olan zamanlardır. Bu dikim esnasında dikim destek çubukları ve dikim gübreleri kullanılmalıdır. Kasım aylarında da dikimi yapılabilir.



Alıç Fidanı Bakımı Nasıl Yapılır?



Alıç fidanı bakımının olması için, dikiminde hafif nemli topraklar tercih edilmelidir. Hafif topraklarda yetişmesi daha iyi olduğundan, sürekli sulama ihtiyacı hissederler. Bu sulama işlemi 2 ila 3 gün arasında uygulanmaktadır. Toprağın nemli kalmasını sağlamak, yabancı otları topraktan uzaklaştırmak, engellemek ve aynı zamanda herhangi bir olası hasardan korumak amacıyla talaş ya da ağaç kabuğu malçından meydana gelen tesis çevresinde bir malç halkası oluşturmak gerekir.



Alıç Fidanı Kaç Yılda Meyve Verir?



Alıç fidanı dikim yapıldıktan 2 ya da 3 yıl içerisinde meyve verir. En fazla meyve verdiği yıl ise fidan dikildikten 5. yıldan itibaren alındığı bilinir.



Alıç Fidanı Çeşitleri Var mıdır?



Alıç fidanının yaklaşık olarak 17 farklı çeşidinin olduğu bilinir.



Alıç Fidanı Yetiştirme Püf Noktaları



Alıç fidanı arasındaki mesafe 4 ya da 5 metre olacak şekilde dikilmelidir. Alıç fidanının çukurluğu 50 cm kadar olması gerekir. Fidan ekimi yapılmadan önce 1 çay kaşığı kadar aquasorb atımı işlemi yapılmalıdır. Haziran ayı gibi fidanlarda meydana gelen yan dallarda uzama dengesi sağlanmalıdır.



Alıç Fidanı Dikim Mesafesi Ne Kadar Olmalıdır?



Alıç fidanı, fidanlar arasında 5 metre kadar, sıralar arası da 5 metre kadar olacak şekilde dikilir.